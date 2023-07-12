142 yıllık deniz fenerinin yolları yenilendi

5,5 kilometre uzunluğundaki yol, yenilenip ulaşım daha konforlu hale getirildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentin dört bir yanında mahallelerin yol ile ilgili problemlerini ortadan kaldırmak için gece-gündüz çalışmaya devam ediyor. Özellikle kentteki tarihi ve turistik bölgelere ulaşım noktasında ise yapılan yol çalışmalarına özel hassasiyet gösteriliyor. Son olarak Bafra ilçesinde bulunan 142 yıllık tarihi deniz fenerine giden ve aynı ismi taşıyan Fener Mahallesi’nden geçen 5.5 kilometrelik yolda özel bir çalışma gerçekleştirildi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan beton yol uygulaması ile ulaşım daha konforlu hale getirildi. Yapılan yeni yol çalışması hem mahalle sakinlerini hem de bölgeye giden turistleri memnun etti.
KISA SÜREDE TAMAMLANDI
Bafra ilçesi Fener Mahallesi’ndeki beton yol çalışmasıyla ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Bafra İlçe Şefi Salih Mollahüseyinoğlu, “Fener Mahallesi’nde 5.5 kilometrelik yolumuzda zemin iyileştirme çalışmalarımızdan sonra beton dökme işlemi gerçekleştirildi. Beton yol çalışmamızı kısa sürede tamamlandıktan sonra yolu taşıt trafiğine açtık. Vatandaşlarımız güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmelerine imkan tanıdık” dedi.
ULAŞIMLA İLGİLİ SORUN ÇÖZÜLDÜ
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentin önemli tarihi ve turizm noktalarında özel çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirerek “Yaptığımız yol çalışmalarıyla kentimizde ulaşımı daha konforlu hale getiriyoruz. Bafra’da bulunan ve birçok turistin ziyaret ettiği tarihi deniz feneri yolunu da yaptığımız çalışma ile yeniledik. Burada ulaşımla ilgili sorun çözülmüş oldu. Şehrimize gelen turistlerin ve mahalle sakinlerimizin ulaşımlarını daha rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için yapımını tamamladığımız yolumuzun ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.