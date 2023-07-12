|
Gündem

142 yıllık deniz fenerinin yolları yenilendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Bafra ilçesi Fener Mahallesi’nde 5,5 kilometre uzunluğundaki yol, yenilenip ulaşım daha konforlu hale getirildi. 142 yıllık tarihi deniz fenerine giden yol için yapılan çalışma hem mahalle sakinlerini hem de bölgeye gelen turistleri memnun etti.

04:00 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
5,5 kilometre uzunluğundaki yol, yenilenip ulaşım daha konforlu hale getirildi.

5,5 kilometre uzunluğundaki yol, yenilenip ulaşım daha konforlu hale getirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentin dört bir yanında mahallelerin yol ile ilgili problemlerini ortadan kaldırmak için gece-gündüz çalışmaya devam ediyor. Özellikle kentteki tarihi ve turistik bölgelere ulaşım noktasında ise yapılan yol çalışmalarına özel hassasiyet gösteriliyor. Son olarak Bafra ilçesinde bulunan 142 yıllık tarihi deniz fenerine giden ve aynı ismi taşıyan Fener Mahallesi’nden geçen 5.5 kilometrelik yolda özel bir çalışma gerçekleştirildi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan beton yol uygulaması ile ulaşım daha konforlu hale getirildi. Yapılan yeni yol çalışması hem mahalle sakinlerini hem de bölgeye giden turistleri memnun etti.

Mustafa Demir

KISA SÜREDE TAMAMLANDI

Bafra ilçesi Fener Mahallesi’ndeki beton yol çalışmasıyla ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Bafra İlçe Şefi Salih Mollahüseyinoğlu, “Fener Mahallesi’nde 5.5 kilometrelik yolumuzda zemin iyileştirme çalışmalarımızdan sonra beton dökme işlemi gerçekleştirildi. Beton yol çalışmamızı kısa sürede tamamlandıktan sonra yolu taşıt trafiğine açtık. Vatandaşlarımız güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmelerine imkan tanıdık” dedi.

ULAŞIMLA İLGİLİ SORUN ÇÖZÜLDÜ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentin önemli tarihi ve turizm noktalarında özel çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirerek “Yaptığımız yol çalışmalarıyla kentimizde ulaşımı daha konforlu hale getiriyoruz. Bafra’da bulunan ve birçok turistin ziyaret ettiği tarihi deniz feneri yolunu da yaptığımız çalışma ile yeniledik. Burada ulaşımla ilgili sorun çözülmüş oldu. Şehrimize gelen turistlerin ve mahalle sakinlerimizin ulaşımlarını daha rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için yapımını tamamladığımız yolumuzun ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.


Karadeniz'i sağanak vurdu: Samsun'da sel sularına kapılan engelli kadın hayatını kaybetti
Karadeniz'i sağanak vurdu: Samsun'da sel sularına kapılan engelli kadın hayatını kaybetti

Ordu, Samsun, Giresun, Tokat ve Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ordu'da dün gece etkili olan sel ve heyelan nedeniyle iş makinesi ve araçlar toprak altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su basarken, bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Mahsur kalan vatandaşların yardımına AFAD ekipleri yetişti. Kapanan Karadeniz Sahil Yolu havadan görüntülendi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde, dün akşam sağanak sonrası derenin taşması ile sel sularına kapılan engelli Türkan Yılmaz'ın (45) cansız bedenine ulaşıldı. Tokat’ta sağanak yağış nedeniyle birçok dükkanı su bastı, bazı dükkanlardaki ürünler zarar gördü. Düzce'de yağışların etkili olduğu ilçede köy yollarında yaşanan heyelanlar nedeniyle yollar kapandı.Öte yandan Düzce’nin Akçakoca ilçesinde ise bugün fırtına beklendiğinden plajlarda denize girmek yasaklandı.


#Samsun Büyükşehir Belediyesi
#Bafra
#Ulaşım
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Pilav nasıl yapılır?