142 yıllık deniz fenerinin yolları yenilendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentin dört bir yanında mahallelerin yol ile ilgili problemlerini ortadan kaldırmak için gece-gündüz çalışmaya devam ediyor. Özellikle kentteki tarihi ve turistik bölgelere ulaşım noktasında ise yapılan yol çalışmalarına özel hassasiyet gösteriliyor. Son olarak Bafra ilçesinde bulunan 142 yıllık tarihi deniz fenerine giden ve aynı ismi taşıyan Fener Mahallesi’nden geçen 5.5 kilometrelik yolda özel bir çalışma gerçekleştirildi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan beton yol uygulaması ile ulaşım daha konforlu hale getirildi. Yapılan yeni yol çalışması hem mahalle sakinlerini hem de bölgeye giden turistleri memnun etti.