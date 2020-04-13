Gündem 148 dakikalık heyecan ve bekleyiş Süleyman Soylunun istifasını açıklamasından sonra neler oldu?
POLİTİKA

148 dakikalık heyecan ve bekleyiş: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamasından sonra neler oldu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağında yaşanan aksaklıkları işaret ederek saat 21.24'te istifa ettiğini duyurdu. Soylu'nun istifa kararı kamuoyunda büyük yankı buldu ve özellikle sosyal medyada görülmemiş bir yoğunluk yaşandı. Twitter'da 8 ayrı başlık açıldı, Süleyman Soylu'nun istifadan vazgeçmesi için milyonlarca paylaşım yapıldı. #SüleymanSoylu etiketi uzun süre Twitter dünya gündeminde ilk sırada yer aldı. Soylu'nun kararını açıkladığı andan 148 dakika sonra İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifayı kabul etmediğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

[[ 12.04.2020 21:24 ]]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 21.24'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden ayrıldığını duyurdu. Soylu açıklamasında, "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum." dedi.

Soylu'nun paylaşımına 134 bin cevap geldi.

[[ 12.04.2020 21:25 ]]

Süleyman Soylu'nun bu kararı çok sayıda yabancı haber ajansı tarafından flaş haber olarak duyuruldu. Reuters ajansının abonelerine geçtiği haberde “Eğer istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilirse Soylu, korona virüsü salgınının başından beri görevinden ayrılan ikinci bakan olacak” denildi. Haberde, Mehmet Cahit Turhan’ın iki hafta önce salgın sırasında Kanal İstanbul için bir ihale düzenlemesi sonrası Ulaştırma Bakanlığı’ndan ayrıldığı da hatırlatıldı.

[[ 12.04.2020 21:27 ]]

istifa kararını Twitter'dan açıklayan Süleyman Soylu'ya destek kampanyaları da aynı yolla yapıldı. Sokağa çıkma yasağı ve pandemiden dolayı evlerinde olan vatandaşlar tepkilerini sosyal mecralarda dile getirdi.
Süleyman Soylu ve istifa kararına ilişkin sadece Twitter'da 8 ayrı başlık gündem oldu. Twitter dünya gündeminde uzun süre Süleyman Soylu etketi ilk sırada yer aldı. Sosyal medya uzmanları bu süreçte Süleyman Soylu hakkında Twitter'da 5 milyondan fazla paylaşım yapıldığına dikkat çekti.

Süleyman Soylu'nun istifa kararından sonra saat 22.30 sıralarında Twitter gündemi.

[[ 12.04.2020 21:27 ]]

PKK, FETÖ ve diğer terörle örgütleriyle verilen mücadelede öne çıkan isimlerden olan Süleyman Soylu'nun istifa kararı, örgüt yandaşı medya organları ile sosyal medya hesaplarında kazanım olarak paylaşıldı.

[[ 13.04.2020 21:40 ]]

Ankara'da bazı vatandaşlar sokağa çıkarak Soylu'yu göreve davet etme çağrısı yaparken bazıları da tepkisini sosyal medya üzerinden yayınladıkları videolarla dile getirdi.

Bakan Soylu'nun istifasını duyan vatandaş sinir krizi geçirdi
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Bakan Soylu'nun istifasını duyan vatandaş sinir krizi geçirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini öğrenen vatandaş sinir krizi geçirdi. Bakan Soylu'ya seslenen vatandaş, ''hakkınızı helal edin demişsin, etmiyorum. Sen ki şöyle bir zamanda ümmeti, ite, kopuğa köpeğe, PKK'ya, terör örgütlerine bırakıp gidiyorsan etmiyorum sana hakkımı helal'' diyerek sitem etti.

[[ 13.04.2020 22:30 ]]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'dan İstanbul'a hareket ettiği bilgisi kulislere düştü.

[[ 13.04.2020 23:52 ]]

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamayla, Soylu'nun istifa talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamadığı ve görevine devam edeceği duyuruldu.

[[ 13.04.2020 23:59 ]]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemesi tüm yurtta coşkuyla karşılandı. Vatandaşların bir kısmı sokağa çıkma yasağının da bitmesi ile araçlara caddelerde konvoy yaparken çok sayıda insan da balkon ve camlara çıkarak sevinç gösterileri yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Koronavirüs nedeniyle evlerindeki vatandaşlar istifa reddinin İletişim Başkanlığı tarafından açıklanmasının ardından balkonlara döküldü.


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