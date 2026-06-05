15 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL'lik hesap hareketliliği

Mardin merkezli 15 ilde “Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 3 Milyar TL para hareketliliği olduğu tespit edilen 32 şüpheli yakalandı.