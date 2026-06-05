15 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL'lik hesap hareketliliği

Mardin merkezli 15 ilde 'Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 3 milyar TL para hareketliliği olduğu tespit edilen 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 15’i tutuklandı, 7’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Şüphelilerden 15’inin tutuklandığı, 7’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı belirtildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
"Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Mardin merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
-İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve
-Bu suçtan elde edilen gelirin para nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.
Yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağlayan ve vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekeleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."