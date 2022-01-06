Milli Eğitim Bakanı Özer: CHP'lileri davet ettik gelmediler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer'in konuşmasından satır başları şöyle;

"Şu anda tüm Türkiye inandı ki gerekli tedbirler alındığında haftada 5 gün Yüz Yüze Eğitim devam edebilir. Bugün itibarıyla 3 bin 451 tane sınıfımız koronavirüs veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Okullar ilk açılması, son kapatılması gereken yerlerdir.

ÖĞRETMENLERDE AŞILANMA ORANI

En büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının çok yüksek olması. Bir doz aşılanma oranı yaklaşık yüzde 94, en az 2 doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 89. Yüzde 5 civarında da aşı olmayıp antikor geliştiren öğretmenimiz var. Toplamda yüzde 94. Üçüncü doz aşılanan öğretmenimiz bugün itibarıyla yüzde 41.

İngiltere, Almanya, Fransa gibi haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam eden çoğu ülkeye göre öğretmenlerimizin aşılanma oranı çok yüksek.

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KILIÇDAROĞLU'NUN ZİYARET TALEBİ

Eğitimi siyasi malzeme yapmaktan çıkarmamız lazım. Bakanlığa başladığımdan itibaren tüm paydaşlarımıza kapım açık. Bizim herhangi bir kimseyle görüşmeme gibi bir durumumuz yok, yeter ki dert gerçekten eğitim olsun.

EĞİTİM KOMİSYONU TOPLANTISINA DAVET ETTİM HİÇBİR CHP'Lİ GELMEDİ

Milli Eğitim Şûrası'na, eğitim komisyonu toplantısına CHP'den kimse katılmadı. Ben davet ettim. Öğretmen atamasındaki mülakatlarla ilgili hiçbir dahlimizin olmadığı bir süreç üzerinden böyle bir siyaset yapılması... Her yüksek KPSS alan, mülakattan yüksek alamaz ki.

"AÇIKLAMA İSTEDİK YAPILMADI"

Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki "Danıştay kararına uymuyor." Biz de araştırdık gerçekten uymuyor mu diye ve bunun olmadığını gördük. Ertesi gün kamuoyu açıklaması yaptık bununla ilgili. Sayın Kılıçdaroğlu'nu MEB'in uymadığı Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz dedik, bir açıklama gelmedi.

Danıştay'a yazdık, oradan da böyle bir karar olmadığı geldi. Siyasetin bu konu üzerinden bir sürece araçsallaştırılmasına ben yadırgadım, keşke hiç yaşanmasaydı. Sayın Kılıçdaroğlu protokol kapısından gelmedi. Kılıçdaroğlu'nu biz zincirle mi tutuyoruz? Bunlar üzerinden spekülasyon yapılmasını doğru bulmuyorum. Oralar hep eylemlerin yapıldığı yerler, sayın Kılıçdaroğlu'na özgü bir şey değil.

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YARIYIL TATİLİ ÖNE ALINACAK MI?

Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor.

850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omicron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omicron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.

Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz.

OYNAT 01:57 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Yarıyıl tatili öne alınmayacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Öğrenci ve velilerin merak ettiği yarıyıl tatilinin öne alınıp alınmayacağı konusunda konuşunda Bakan Özer, böyle bir planın olmadığını ifade ederek 'Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor' dedi. BiP'te paylaş

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Bu süreçte öğretmenlerimiz bakanlığın telafi edici mekanizmalarının çok ötesine geçerek derslere başlarken geçmiş kayıplara ilişkin kazanım sağlamak için çok büyük fedakarlık gösterdiler. Bakanlık olarak biz de 10, 11 ve 12. sınıflarda, ortaokulda 6, 7 ve 8. sınıflarda destekleme yetiştirme kurslarımız hizmet veriyor. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde yardımcı kaynaklar verdik. Şu ana kadar 23.5 milyon yardımcı kitabı 81 ilimize ulaştırdık.