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Gündem 15 Temmuz gecesi "Bu insanlar niye tekbir diye bağırıyor" diyen Kaftancıoğlu anma törenine çağrılmamasını eleştirdi
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
POLİTİKA

15 Temmuz gecesi "Bu insanlar niye tekbir diye bağırıyor" diyen Kaftancıoğlu anma törenine çağrılmamasını eleştirdi

FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı paylaşımla "Tekbir de neyin nesi" diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2020 yılı anma etkinliklerine davet edilmemesini eleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (solda), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (ortada), CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu (sağda).
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (solda), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (ortada), CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu (sağda).

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaptığı paylaşımla sokağa çıkan vatandaşları hedef aldı.

"Tekbir de neyin nesi"

Kaftancıoğlu o paylaşımında "Demokrasi zaferi diyorlar, sokağa çıkanlar neden "yaşasın demokrasi" diye bağır mıyor öyleyse? Tekbir de neyin nesi bu durumda?" ifadelerini kullandı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anmaları kapsamında İstanbul'da düzenlenen etkinliğe davet edilmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, valiliğe tepki gösterdi.

Anma programında yoktu

Kaftancıoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda 15 Temmuz resmî törenlerine davet edilir ve il başkanlığımız adına katılım sağlanırken, bu yıl pandemiden ötürü sınırlı katılım nedeniyle siyasi partilerin davet edilmediği bilgisi ulaşmışken konuya dair Sn. @AliYerlikaya bir açıklama yapacaktır sanırım" diye konuştu.

Darbe iması hala hafızalarda

  • CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı TV programında 'Hükümet mutlaka düşecek' iddiasını ortaya atarak darbe imasında bulunmuştu.

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