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Gündem 15 Temmuz gecesi "tekbir de neyin nesi" diyen Kaftancıoğlu anma törenine çağrılmamasına sitem etti
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
POLİTİKA

15 Temmuz gecesi "tekbir de neyin nesi" diyen Kaftancıoğlu anma törenine çağrılmamasına sitem etti

FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı paylaşımlarda, halkın darbeye direnmesine karşı çıkan, getirilen tekbirleri eleştiren ve darbe girişimi esnasında "Erdoğan'a diktatör" diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu anma programlarına davet edilmemesine sitem etti. Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın kendisini 15 Temmuz şehitleri anma programına davet etmediğini duyurdu. Kaftancıoğlu, 15 Temmuz gecesi attığı tweetlerin gündeme getirilmesi üzerine ise FETÖ'cülerin 16 Temmuz sabahı uydurdukları ve aradan geçen dört yılda hiç bir şekilde ispatlanmayan "askerlerin boğazı kesildi" yalanını dillendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (solda), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (ortada), CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu (sağda).
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (solda), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (ortada), CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu (sağda).

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaptığı paylaşımla sokağa çıkan vatandaşları hedef aldı.

"Tekbir de neyin nesi"

Kaftancıoğlu o paylaşımında "Demokrasi zaferi diyorlar, sokağa çıkanlar neden "yaşasın demokrasi" diye bağır mıyor öyleyse? Tekbir de neyin nesi bu durumda?" ifadelerini kullandı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anmaları kapsamında İstanbul'da düzenlenen etkinliğe davet edilmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, valiliğe tepki gösterdi.

Anma programında yoktu

Kaftancıoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda 15 Temmuz resmî törenlerine davet edilir ve il başkanlığımız adına katılım sağlanırken, bu yıl pandemiden ötürü sınırlı katılım nedeniyle siyasi partilerin davet edilmediği bilgisi ulaşmışken konuya dair Sn. @AliYerlikaya bir açıklama yapacaktır sanırım" diye konuştu.

Darbe iması hala hafızalarda

  • CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı TV programında 'Hükümet mutlaka düşecek' iddiasını ortaya atarak darbe imasında bulunmuştu.

Özgür Özel'in ardından Kaftancıoğlu'ndan da darbe iması: Erken seçimle veya başka bir şekilde...
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Özgür Özel'in ardından Kaftancıoğlu'ndan da darbe iması: Erken seçimle veya başka bir şekilde...
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