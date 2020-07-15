15 Temmuz gecesi "tekbir de neyin nesi" diyen Kaftancıoğlu anma törenine çağrılmamasına sitem etti

GÜNDEM CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtmayan hareket: Meclis'teki 15 Temmuz töreninde yok

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaptığı paylaşımla sokağa çıkan vatandaşları hedef aldı.

"Tekbir de neyin nesi"

Kaftancıoğlu o paylaşımında "Demokrasi zaferi diyorlar, sokağa çıkanlar neden "yaşasın demokrasi" diye bağır mıyor öyleyse? Tekbir de neyin nesi bu durumda?" ifadelerini kullandı.

Demokrasi zaferi diyorlar, sokağa çıkanlar neden "yaşasın demokrasi" diye bağır mıyor öyleyse? Tekbir de neyin nesi bu durumda? — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) July 16, 2016

Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin. — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) July 16, 2016

Hangi demokrasi bayramı? Kafa kesilerek yapılan mı? Darbeye de bu saçmalıklara da karşıyım! https://t.co/2sEHJFyVFa — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) July 16, 2016

Dinin nasıl afyon olarak kullanılabileceğinin canlı ve acı örneğini yaşadık dün gece... — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) July 16, 2016

GÜNDEM İYİ Parti lideri Akşener'in koruması pozitif çıktı: Meclis'teki 15 Temmuz törenlerine katılmayacak

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anmaları kapsamında İstanbul'da düzenlenen etkinliğe davet edilmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, valiliğe tepki gösterdi.

Anma programında yoktu

Kaftancıoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda 15 Temmuz resmî törenlerine davet edilir ve il başkanlığımız adına katılım sağlanırken, bu yıl pandemiden ötürü sınırlı katılım nedeniyle siyasi partilerin davet edilmediği bilgisi ulaşmışken konuya dair Sn. @AliYerlikaya bir açıklama yapacaktır sanırım" diye konuştu.

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Geçtiğimiz yıllarda 15 Temmuz resmî törenlerine davet edilir ve il başkanlığımız adına katılım sağlanırken, bu yıl pandemiden ötürü sınırlı katılım nedeniyle siyasi partilerin davet edilmediği bilgisi ulaşmışken konuya dair Sn. @AliYerlikaya bir açıklama yapacaktır sanırım pic.twitter.com/UuxTnNTN7o — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) July 15, 2020

Darbe iması hala hafızalarda

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı TV programında 'Hükümet mutlaka düşecek' iddiasını ortaya atarak darbe imasında bulunmuştu.