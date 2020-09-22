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Gündem 15 Temmuz gecesi Kimse sokağa çıkmasın diyen Sarızeybek İYİ Parti yönetimine girdi
POLİTİKA

15 Temmuz gecesi 'Kimse sokağa çıkmasın' diyen Sarızeybek İYİ Parti yönetimine girdi

İYİ Parti yönetimine seçilen Erdal Sarızeybek'in 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece paylaştığı skandal tweet'leri ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerleri durdurmak için halkı sokağa davet ettiği ve kahraman vatandaşlar sayesinde darbenin bastırıldığı sıralarda Sarızeybek, "Sen Cumhurbaşkanısın be adam. Devlet sende emir sende. Bugüne kadar devlet adına neler yapmadın ki! Ve şimdi halkı sokağa çağırıyorsun, yazıklar olsun. Aklı selim olan, asla ve asla devlete ve millete karşı sokağa çıkmasın" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emekli albay Erdal Sarızeybek, ​İYİ Parti yönetimine seçildi.
Emekli albay Erdal Sarızeybek, ​İYİ Parti yönetimine seçildi.

Güvenlik uzmanı, Emekli Albay Erdal Sarızeybek, İYİ Parti yönetimine seçildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Twitter2dan paylaşımda bulunan Sarızeybek, "İYİ Parti Kurultayı'nda Genel Başkan Sayın Akşener tarafından aday gösterildim. Üst Kurul delegelerinin desteğiyle birinci sırada parti yönetimine seçildim. Sayın Akşener’e sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Delegelere teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yazıklar olsun' dedi

Ancak 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan halk cuntacı askerlerle çatışırken, Sarızeybek'in skandal tweetler attığı ortaya çıktı. 'kimse sokağa çıkmasın' diyen Sarızeybek şu ifadeleri kullandı: "Sen Cumhurbaşkanısın be adam. Devlet sende emir sende. Bugüne kadar devlet adına neler yapmadın ki! Ve şimdi halkı sokağa çağırıyorsun, yazıklar olsun. Aklı selim olan, asla ve asla devlete ve millete karşı sokağa çıkmasın. Asla ve asla kardeşi kardeşe kırdıracak provokasyona alet olmasın."

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Erdal Sarızeybek kimdir?

1976 yılında Kara Harp Okulu’dan jandarma teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1978-1996 yılları arasında jandarma teşkilatının sınır, eğitim ve iç güvenlik birliklerinde komutanlık yaptı. 1990 yılında Fransız Jandarma Subay Okulundaki öğrenimini müteakip 1992-1994 yılları arası Şemdinli Hudut Tabur Komutanlığı görevinde bulundu. 1996-1998 yılları Paris Askeri Ataşe Yardımcılığı görevini yürüttü. 2002 yılında Türkiye’de Adli Kolluk konusunda master yaptı.

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  • 1999-2004 yılları arasında Van, Manisa ve Şanlıurfa’da İl Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2005 yılında atandığı Ankara Uzman Jandarma Öğrenci Alay Komutanlığı görevinde iken albay rütbesinde kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Birinci Derece Gümüş Liyakat Madalyası sahibi emekli albay Sarızeybek, evli, iki çocuk babası olup çok iyi derecede Fransızca bilmektedir.
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15 Temmuz gecesi 'Kimse sokağa çıkmasın' diyen Sarızeybek İYİ Parti yönetimine girdi
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15 Temmuz gecesi 'Kimse sokağa çıkmasın' diyen Sarızeybek İYİ Parti yönetimine girdi

İYİ Parti yönetimine seçilen Erdal Sarızeybek'in 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece paylaştığı skandal tweet'leri ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerleri durdurmak için halkı sokağa davet ettiği ve kahraman vatandaşlar sayesinde darbenin bastırıldığı sıralarda Sarızeybek, "Sen Cumhurbaşkanısın be adam. Devlet sende emir sende. Bugüne kadar devlet adına neler yapmadın ki! Ve şimdi halkı sokağa çağırıyorsun, yazıklar olsun. Aklı selim olan, asla ve asla devlete ve millete karşı sokağa çıkmasın" ifadelerini kullandı.

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