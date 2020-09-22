15 Temmuz gecesi 'Kimse sokağa çıkmasın' diyen Sarızeybek İYİ Parti yönetimine girdi

Güvenlik uzmanı, Emekli Albay Erdal Sarızeybek, İYİ Parti yönetimine seçildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Twitter2dan paylaşımda bulunan Sarızeybek, "İYİ Parti Kurultayı'nda Genel Başkan Sayın Akşener tarafından aday gösterildim. Üst Kurul delegelerinin desteğiyle birinci sırada parti yönetimine seçildim. Sayın Akşener’e sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Delegelere teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kurultayı'nda Genel Başkan Sayın Akşener tarafından aday gösterildim. Üst Kurul delegelerinin desteğiyle birinci sırada parti yönetimine seçildim.

Sayın Akşener’e sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Delegelere teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin. pic.twitter.com/XgQM05IXtT — Erdal Sarızeybek (@E_Sarizeybek) September 21, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yazıklar olsun' dedi

Ancak 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan halk cuntacı askerlerle çatışırken, Sarızeybek'in skandal tweetler attığı ortaya çıktı. 'kimse sokağa çıkmasın' diyen Sarızeybek şu ifadeleri kullandı: "Sen Cumhurbaşkanısın be adam. Devlet sende emir sende. Bugüne kadar devlet adına neler yapmadın ki! Ve şimdi halkı sokağa çağırıyorsun, yazıklar olsun. Aklı selim olan, asla ve asla devlete ve millete karşı sokağa çıkmasın. Asla ve asla kardeşi kardeşe kırdıracak provokasyona alet olmasın."

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Erdal Sarızeybek kimdir?

1976 yılında Kara Harp Okulu’dan jandarma teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1978-1996 yılları arasında jandarma teşkilatının sınır, eğitim ve iç güvenlik birliklerinde komutanlık yaptı. 1990 yılında Fransız Jandarma Subay Okulundaki öğrenimini müteakip 1992-1994 yılları arası Şemdinli Hudut Tabur Komutanlığı görevinde bulundu. 1996-1998 yılları Paris Askeri Ataşe Yardımcılığı görevini yürüttü. 2002 yılında Türkiye’de Adli Kolluk konusunda master yaptı.

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OYNAT 01:00 Akşener’in FETÖ’cüleri FETÖ bağlantılarıyla gündemden düşmeyen İyi Parti'de iki isim daha ifşa oldu. İyi Parti Bursa yöneticilerinden Levent Özeren'in 15 Temmuz'da darbe propagandası yaptığı skandal paylaşımları ortaya çıkarken, Adana'da FETÖ'nün 'hijyen evi' yapılanmasına düzenlenen operasyonda İyi Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa B. gözaltına alındı.







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