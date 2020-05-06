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Gündem Kacsaatoldusonu yöneten FETÖcü konuştu Davutoğlu, İYİ Parti ve Gelecek Partisinin paylaşımlarını rt talimatı verildi
GAZİANTEP

Kacsaatolduson'u yöneten FETÖ'cü konuştu: Davutoğlu, İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin paylaşımlarını 'rt' talimatı verildi

Gaziantep'te silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin sosyal medya hesaplarından olan '@kacsaatolduson' hesabının yöneticisi olduğunun saptanması üzerine tutuklanan Hüseyin Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Yılmaz, "Bizden eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisinin videolarını, ismini hatırlamadığım İYİ Parti milletvekilinin paylaşımını, Gelecek Partisi'nin üyelerinin paylaşımlarını ya beğenmemi ya da retweet yapmam istendi" dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin sosyal medya hesaplarından '@kacsaatolduson'un yöneticisi olduğu gerekçesi ile Gaziantep'te gözaltına alınan Hüseyin Yılmaz, dün sevk edildiği adliyede 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Yılmaz, poliste ve savcılıkta verdiği ifadesinde örgütün hedeflerine ulaşmak için sosyal medyayı aktif olarak kullandığını anlatarak, bu hesapların nasıl yönetildiğini tek tek anlattı.

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Twitter'daki @ankarakuşu isimli hesabın yöneticisinden reklam geliri olarak 6 bin TL aldığını da bildiren Hüseyin Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu şahsın adını, sonradan televizyonda Oktay olarak duydum. Ben bu şahısla, cezaevine girmeden, bu hesabı kullandığım zamanlarda Twitter üzerinden tanışmıştım. @ankarakuşu isimli hesabın sahibi ile önce Twitter, sonrasında ise WhatsApp üzerinden iletişim kurdum. Bu hesapla görüştüğümüzü benim gibi sayfayı yöneten adminler ve Zafer kod adlı Abdullah Purtaş biliyordu. Bu hesap, bizden kendi reklamını değil söylediği hesapların veya videoların reklamını yapmamızı istiyordu. Ya da söylediği tweetleri beğenmemizi ya da retweet yapmamamızı istiyordu. Bizden eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisinin videolarını, ismini hatırlamadığım İYİ Parti milletvekilinin paylaşımını, Gelecek Partisi'nin üyelerinin paylaşımlarını ya beğenmemi ya da retweet yapmamı istedi."

  • Yılmaz, ifadesine şöyle devam etti:
  • @kaçsaatolduson' hesabını kullandığımız zamanlarda reklamları M.C. aracılığıyla Twitter üzerinden alırdık. M.C. de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin reklam ajanslarıyla ve @ankarakuşu isimli hesabının sahibi ile anlaşmalıydı. Biz bunların reklamlarını yapardık. Parayı da akrabalarımın hesaplarına gönderirdi. Reklam olarak saymış olduğum belediyelerin kendilerinin çekmiş olduğu videoları retweet yaparak çok sayıda kişinin takip etmesini veya etkileşime girmesini sağlıyordum, diğer sayfa yöneticileri de bildiğim kadarıyla aynı şekilde yapıyordu.

'Gerekirse takipçi satın alın'

Daha önce başka bir FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanıp, tahliye edilen Yılmaz, örgütün talimatıyla çok sayıda sosyal medya hesabı açarak algı yönetimi yaptıklarını itiraf etti. Hüseyin Yılmaz, "Amaç sosyal medyada algıyı yönetmekti. Bu anlamda herkese partili, solcu, sağcı, dindar, hesap açma talimatı verildi. Her ay bunun değerlendirmesi yapıldı. Sağcı hesap açılmasının sebebi milliyetçi kesimi, solcu hesap açılmasının amacı solcu kesimi, dindar hesap açılmasının amacı dini kesimi sayfa etrafında toparlayarak, onların görüşleri doğrultusunda algı yaratıp, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetine karşı antipati oluşturarak oy kaybı sağlamak, seçilmiş hükümeti yıpratmaktır. Takipçi sayısının artırılması için gerekirse takipçi satın alınması söylendi. Bu yapıda büyük bölgeler küçük bölgeleri, küçük bölgeler de illeri takip ediyordu. En tepede Türkiye sorumlusu vardı" dedi.

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"Talimatlarla paylaşım yapıyorduk'


İfadesinde '@kacsaatoldu' hesabını 2014 yılında, örgütten gelen talimatla aktif ettiğini kaydeden Yılmaz şunları dedi:

"2014 yılında talimat üzerine, '@kaçsaatoldu' kullanıcı adlı hesabı aktive edip, zaman zaman kullanıcı adını değiştirerek kullanmaya başladım. Yapılacak paylaşımları örgüt içerisindeki yöneticiler bildirirdi, yönlendirmeler üzerine paylaşımlar yapardık. Bu açılan sosyal medya hesaplarının her ay takipleri yapılır ve takipçi sayısı arttırılması gerekirse takipçi satın alınması ve hesapların etkinliğinin artırılması konuları konuşulurdu."

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  • "Ayrıca yapılacak olan paylaşım içerikleri, hesap kullanıcılarının ve danışmanın dahil olduğu Bylock grubu üzerinden danışman tarafından iletilirdi. Yine bu dönemde günlük haber ile suç teşkil etmeyen hükümet aleyhine paylaşımlar yapıyordum. Ayrıca tag çalışmaları yapıyordum. Bu aylık takipleri, bölge danışmanları yapıyordu. 2015 sonlarına doğru Adil ya da Fatih isimli şahıs bana ailemle aram olmadığını kastederek @kaçsaatolldu isimli hesabı bize yani örgüte devret dedi."

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