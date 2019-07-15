15 Temmuz milletimizin yeniden şahlanışıdır

15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün ülkemizin aleyhine çalışan bütün şer odaklarının birlikte üzerimize geldiği Türkiye’yi işgal hareketi olduğunu söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Şunu çok iyi biliyoruz ki şerefli ordumuzun içine sızmış, asker elbisesi giymiş vatan hainlerinin o günkü amacı sadece darbe yapmak değildi. O hainlerin esas planı, ülkemizi kaosa sürüklemek, topraklarımızın işgal edilmesinin önünü açmaktı” dedi.

Vatan hainlerinin birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize uzanan ellerinin 15 Temmuz’da bir kez kırıldığının altını çizen Göksu, “ Milletin iradesi, milletin külliyesi ve milletin meclisi başta olmak üzere devletimizin tüm kurumlarına yapılan bu alçakça saldırı, vatan, bayrak ve bağımsızlık uğrana canını ortaya koyan aziz milletimiz tarafından alaşağı edilmiştir. Rabbim, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın basireti ve ferasetiyle 15 Temmuz günü bu aziz milletimize bir kez daha yardım etti. Rabbimizin izni ve milletimizin el birliğiyle bu belanın üstesinden geldik. Tüm varlığımızla, iman dolu göğsümüzle karşı durduk hainlere. Şehit olmak uğruna, gazi olmak uğruna, vatan nedir, vatan sevgisi nedir bir kez daha dost, düşman tüm dünyaya gösterdik” şeklinde konuştu.

YENİDEN ŞAHLANIŞTIR

15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin insanlık tarihinin en büyük ihanetlerinden birine maruz kaldığını söyleyen Göksu, “Bu millet 15 Temmuz’da çok büyük bir destan yazdı. Milletimizin yeniden şahlanışını gösteren bu destan, nesilden nesile aktarılması gereken bir destandır. 15 Temmuz, yeni bir diriliş nesli yetiştiriyor. 15 Temmuz’da iman dolu göğüslerini tanklara, uçaklara, kurşunlara siper eden kahraman şehitlerimizin bize emanet bıraktıkları vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu alçaklığı bizlere yaşatan hainlerin adalet önünde hak ettikleri cezaları almaları yüreğimize su serpse de şehitlerimizin acısını hep yüreğimizde hissediyoruz” dedi.

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ŞEHİTLER ADINA MİLLET BAHÇESİ

“Esenler olarak 15 Temmuz’da 7 vatan sevdalısı kardeşimizi şehit verdik” diyen Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu sözlerini şöyle tamamladı: “Esenler’in şehitleri, ezanlar susmasın, bu bayrak inmesin, vatan bölünmesin diye şehit oldular. Esenler’deki 15 Temmuz Millet Bahçemizi de bu vatan sevdalısı şehit kardeşlerimizin emaneti olarak açtık. 15 Temmuz Millet Bahçemizin olduğu alan, 15 Temmuz darbe girişiminin aktif icra edildiği kışlalardan bir tanesiydi. 1912’den beri Metris Kışlası olarak kullanılan bölgede şu an yeşillikler içinde cıvıl cıvıl çocuk sesleri yükseliyor, vatandaşlarımız piknik yapıyor, nefes alıyor. 15 Temmuz’da şehit ve gazi olan kardeşlerimizin emaneti bize burası. Biz de onların bize emanet ettiği hem Millet Bahçemize hem de vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile (Vatan sevgisi imandan gelir) bilinci ile geleceğine sahip çıkmak isterken hainler tarafından katledilen aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan bir kez daha rahmet diliyorum”.