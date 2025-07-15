15 Temmuz ruhu Düzce'de yaşatılıyor

Türk milletinin demokrasiye ve bağımsızlığa sahip çıktığı 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin üzerinden geçen yıllara rağmen, Düzce’de bu tarihi günün anlam ve önemi her yıl aynı inançla yaşatılmaya devam ediyor. Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla organize edilen etkinliklerle, 15 Temmuz’un milli hafızadaki yeri tazeleniyor. Her yıl 15 Temmuz’da sabah saatlerinde şehitlik ziyaretiyle başlayan etkinlikler, Düzce Şehitliği’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlıyor. Düzce protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen bu ziyaretlerde, başta Düzce’nin 15 Temmuz şehidi Ufuk Baysan olmak üzere tüm şehitler rahmetle anılıyor.





BİNLERCE KİŞİLİK DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜ

İstanbul Caddesi’nde düzenlenen Demokrasi Yürüyüşü, her yıl binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşiyor. Türk bayraklarıyla yürüyen halk, demokrasiye sahip çıkma kararlılığını meydanlarda bir kez daha gösteriyor. Düzce’de her sene 15 Temmuz akşamı mehteran gösterileri, şiir dinletileri, belgesel ve slayt gösterileri ile Anıtpark Meydanı adeta bir birlik ve beraberlik alanına dönüşüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının canlı yayınla verildiği meydanda, vatandaşlar geç saatlere kadar dualarla ve sloganlarla nöbet tutuyor.





KALKIŞMANIN ARKA PLANI ÖĞRENCİLERE AKTARILIYOR

Düzce Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen panel, konferans ve sergilerle; 15 Temmuz’un arka planı, yaşananlar ve milletin gösterdiği direniş akademik bir perspektifle öğrencilere aktarılıyor. Bu etkinliklerde gazilerle yapılan söyleşiler, genç neslin olayları birinci ağızdan öğrenmesine imkân tanıyor. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, esnaf odaları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da etkinliklerde aktif rol alıyor. Her yıl halka ikramlarda bulunuluyor, camilerde mevlitler okutuluyor, akşam sela ve dualarla gece taçlanıyor.





DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE 15 TEMMUZ ANILIYOR

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin gösterdiği destansı direnişi unutmamak ve unutturmamak için her yıl düzenlenen etkinliklerle bu ruhu yaşatmaya devam ettiklerini dile getirdi. Özlü, “Her yaştan vatandaşımızın bu anlamlı güne sahip çıkması bizlere umut veriyor” diye konuştu.





O gece darbe girişimine hiç ihtimal vermedim