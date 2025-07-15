15 Temmuz ruhu Düzce'de yaşatılıyor

Düzce’de 15 Temmuz’un yıldönümünde düzenlenen etkinliklerle milli birlik ve beraberlik ruhu yaşatılıyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Türk milletinin gösterdiği destansı direnişi unutmamak ve unutturmamak için her yıl düzenlediğimiz etkinliklerle bu ruhu yaşatmaya devam ediyoruz” dedi.
Türk milletinin demokrasiye ve bağımsızlığa sahip çıktığı 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin üzerinden geçen yıllara rağmen, Düzce’de bu tarihi günün anlam ve önemi her yıl aynı inançla yaşatılmaya devam ediyor. Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla organize edilen etkinliklerle, 15 Temmuz’un milli hafızadaki yeri tazeleniyor. Her yıl 15 Temmuz’da sabah saatlerinde şehitlik ziyaretiyle başlayan etkinlikler, Düzce Şehitliği’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlıyor. Düzce protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen bu ziyaretlerde, başta Düzce’nin 15 Temmuz şehidi Ufuk Baysan olmak üzere tüm şehitler rahmetle anılıyor.
BİNLERCE KİŞİLİK DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜ
İstanbul Caddesi’nde düzenlenen Demokrasi Yürüyüşü, her yıl binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşiyor. Türk bayraklarıyla yürüyen halk, demokrasiye sahip çıkma kararlılığını meydanlarda bir kez daha gösteriyor. Düzce’de her sene 15 Temmuz akşamı mehteran gösterileri, şiir dinletileri, belgesel ve slayt gösterileri ile Anıtpark Meydanı adeta bir birlik ve beraberlik alanına dönüşüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının canlı yayınla verildiği meydanda, vatandaşlar geç saatlere kadar dualarla ve sloganlarla nöbet tutuyor.
KALKIŞMANIN ARKA PLANI ÖĞRENCİLERE AKTARILIYOR
Düzce Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen panel, konferans ve sergilerle; 15 Temmuz’un arka planı, yaşananlar ve milletin gösterdiği direniş akademik bir perspektifle öğrencilere aktarılıyor. Bu etkinliklerde gazilerle yapılan söyleşiler, genç neslin olayları birinci ağızdan öğrenmesine imkân tanıyor. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, esnaf odaları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da etkinliklerde aktif rol alıyor. Her yıl halka ikramlarda bulunuluyor, camilerde mevlitler okutuluyor, akşam sela ve dualarla gece taçlanıyor.
DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE 15 TEMMUZ ANILIYOR
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin gösterdiği destansı direnişi unutmamak ve unutturmamak için her yıl düzenlenen etkinliklerle bu ruhu yaşatmaya devam ettiklerini dile getirdi. Özlü, “Her yaştan vatandaşımızın bu anlamlı güne sahip çıkması bizlere umut veriyor” diye konuştu.
O gece darbe girişimine hiç ihtimal vermedim
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı iken gerçekleşen hain darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını anlatan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şunları söyledi: “Darbe akşamı bakanlıkta Amerika’da yapılacak olan bir toplantıya hazırlanıyordum. Telefonlar gelmeye başladı. ‘Ankara’da uçaklar dolaşıyor, bu neyin nesi diye’ bana soruyorlardı. ‘Herhalde gökyüzünde aidiyeti belli olmayan bir cisim vardır onun içindir’ diye söyledim. Yine bir başka telefon geldi, ‘İstanbul Boğaziçi Köprüsü kapatıldı, askerler var, nedir bu kapatma’ diye sordular. Dedim ki, ‘Herhalde bomba yüklü bir araç ihbarı vardır ve askerler köprüyü kapatmışlardır.’ İlerleyen saatlerde bu tip sorular hep geldi ve ben asla ve kat’a bir darbe girişimi olabileceğine ihtimal vermedim. Çünkü 21. Yüzyılda Türkiye’de darbe yapmayı düşünecek hiç kimsenin olmadığını düşünüyordum. İlerleyen saatlerde başbakanımızın özel kalem müdürü aradı. Sanıyorum saat 23.00 gibiydi. ‘Sayın bakanım, güvenli bir yere gidin, bakanlıkta kalmayın’ dedi. Anladım ki gerçekten bir kalkışma var. Toplantıyı bitirdik ve bakanlıktan ayrıldım. Bakanlar Kurulu toplantısına katılmak üzere Başbakanlığa gittik. Başbakanımızı aradık, ulaşılamıyor. Meclis başkanını aradık, geldi. TRT spikeri darbe girişimi metnini okuyordu. Orada meclise gidelim diye karar verdik. Biz bunu konuşurken ışıklar söndü. Dediler ki 2 helikopter indi. Çelik yelekler giydik, koruma polislerinin arabalarına bindik. Çankaya Köşkü’nden zorlukla çıktık. Gerçekten bu girişim cumhuriyet tarihimizin yüz karasıdır. Allah bir daha milletimize böyle bir olay yaşatmasın. Türkiye artık normalleşiyor. Şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum.”