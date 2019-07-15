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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz şehidinin kardeşi: Bu sefer de ben şehadete koşarım

15 Temmuz şehidinin kardeşi: Bu sefer de ben şehadete koşarım

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden ateş açılması sonucu şehit olan Gökhan Yıldırım'ın kardeşi Mevlüt Yıldırım, "Bugün yine aynı durum olsa bu sefer de ben şehadete koşarım." dedi.

Haber Merkezi AA
Şehit Gökhan Yıldırım'ın kardeşi Mevlüt Yıldırım
Şehit Gökhan Yıldırım'ın kardeşi Mevlüt Yıldırım

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 15 Temmuz şehitleri Gökhan Yıldırım ve Ayhan Keleş’in, Kaman ilçesine bağlı Yenice ve Kurancılı köylerindeki mezarlarını ziyaret ederek dua okudu. Ziyarette şehit Gökhan Yıldırım'ın kardeşi Mevlüt Yıldırım, şehitlerin yakınları ve protokol üyeleri de yer aldı.

AA

Ankara'da yaşayan Yıldırım, yaptığı açıklamada, darbe girişimi akşamı havada jetlerin uçtuğunu gördükten sonra komşularıyla Gölbaşı’nda bulunan Polis Akademisine doğru yürümeye başladıklarını söyledi.

Yıldırım, akademiye doğru yürürken gece saatlerinde aklına ağabeyinin geldiğini ve cep telefonundan aradığını ama ulaşamadığını belirtti.

O gece sabaha kadar her yerde ağabeyini aramasına rağmen bulamadığını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

  • "İnşallah eve gelir diyerek sokaklarda beklemeye devam ettim. Ertesi gün ise tadilat yapacaktım. Çay içerken boğazımdan geçmedi, eşimin de içinde bir sıkıntı vardı. Ağabeyimin cep telefonunda benim numaram varmış, polis aradı. Durumu anlattı ama yoğun bakımda olduğunu, gelmemiz gerektiğini söyledi. Gerçeği oraya gidince anlattılar ve acı gerçekle karşılaştık. Allah şehadetini kabul etsin, devletimizden razı olsun. Ağabeyim bizleri gururlandırdı ama erkenden gitmesi gerçekten çok zor."

Yıldırım, Polis Akademisine doğru yürürken çok kalabalık olduklarını, yollara sığamadıklarını belirterek, "TRT binasına doğru gidecektik ama tehlikeli olacağı için bizi göndermediler. Halkın üzerine orada kurşun sıkamadılar, yürekleri yetmedi buna. 251 şehidimiz oldu, belki 2 bin 500 olacaktı ama yine de bu vatanı onlara vermeyecektik. Ben karşı çıkardım, ben ölürdüm, yerime başkası geçerdi ama illa ki bu darbe kalkışmasının önüne geçilirdi." ifadelerini kullandı.

Bu kahramanlığı çekemeyerek yüzüne gülenlerin olduğunu kaydeden Yıldırım, "Bu kahramanlığı çekemeyen vatan hainleri de var içimizde ama her insan öyle değil. Bugün aynı kalkışma olsa bu sefer de çocuklarımı Allah'a emanet eder, ben şehit olmaya giderim. Bugün yine aynı durum olsa bu sefer de ben şehadete koşarım." diye konuştu.

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Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getiren Yıldırım, ağabeyinin köydeki mezarını ziyaret ederek acılarını dindirmeye çalıştıklarını kaydetti.

  • Gökhan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla gittiği Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşmüş, cenazesi Kaman'ın Yenice köyünde toprağa verilmişti.

Yeni Şafak'ın 15 Temmuz Dijital Kütüphanesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

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