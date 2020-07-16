15 Temmuz tweet'leri hatırlatılan Kaftancıoğlu: Kafa keserek adam öldürmeye hala karşıyım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşanırken hem sokağa çıkan halkı hem de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümeti ve üyelerini hedef almıştı. Tüm eleştirilere rağmen çirkin paylaşımlarını silmeyen Kaftancıoğlu, hiçbir gerçekliği olmayan ve FETÖ'cülerin 16 Temmuz sabahı uydurdukları 'askerin boğazı kesildi' yalanını hala savunuyor.

GÜNDEM CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu 15 Temmuz gecesi attığı "Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir" tweet'leri silmedi

O tweet'leri hala silmedi

CHP İstanbul İl Başkanı 15 Temmuz gecesi attığı tweetleri hala silmediği için eleştirenlere cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı. Hukuku sadece hukuku ve adaleti savunmaya devam edeceğini belirten Kaftancıoğlu, "Canan Kaftancıoğlu’nun 15 Temmuz gecesi twitleri diyerek bik bik edenlere gelsin.. Bu arada darbeci bile olsa boğaz keserek adam öldürmeye hala karşıyım ve karşı olmaya devam edeceğim" dedi.

Canan Kaftancıoğlu’nun #15Temmuz gecesi twitleri diyerek bik bik edenlere gelsin..

Bu arada darbeci bile olsa boğaz keserek adam öldürmeye hala karşıyım ve karşı olmaya devam edeceğim

Hukuku sadece hukuku ve adaleti savunmaya devam.. https://t.co/lnfYbXQlR8 — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) July 15, 2020

Kaftancıoğlu'nun paylaşımlarından bazıları:

OYNAT 01:25 Özgür Özel'in ardından Kaftancıoğlu'ndan da darbe iması: Erken seçimle veya başka bir şekilde... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in çıkışına benzer bir skandala imza attı. Katıldığı TV programında 'Hükümet mutlaka düşecek' iddiasını ortaya atan Kaftancıoğlu, 'Erken seçimle veya başka bir şekilde gidecekler' ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:36 CHP'nin İl Başkanı seçtiği Kaftancıoğlu, 'PYD bir terör örgütüdür' diyemiyor!​​ CHP İstanbul İl Başkanı olduktan sonra, attığı skandal tweetlerle gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu, dün katıldığı bir televizyon programında 'PYD terör örgütü müdür?' sorusuna bir türlü terör örgütüdür diyemedi.





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GÜNDEM CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu 15 Temmuz gecesi attığı "Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir" tweet'leri silmedi

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