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Gündem 15 Temmuz tweetleri hatırlatılan Kaftancıoğlu Kafa keserek adam öldürmeye hala karşıyım
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
POLİTİKA

15 Temmuz tweet'leri hatırlatılan Kaftancıoğlu: Kafa keserek adam öldürmeye hala karşıyım

FETÖ'nün asker kılığına girmiş hainlerinin 15 Temmuz 2016'da yaptığı alçak darbe girişimi sırasında kahraman halk, sokaklarda tanklara tüfeklere dur deyip şehit olurken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gerçekliği aradan dört sene geçmesine rağmen ispatlanmayan "askerlerin boğazı kesildi" yalanını hala savunuyor. "Erdoğan'a diktatör" diyen, 15 Temmuz gecesi "Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin" gibi çok sayıda paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu skandal bir tweet daha attı. Hukuku ve adaleti savunmaya devam edeceğini belirten CHP İstanbul İl Başkanı, "Canan Kaftancıoğlu’nun 15 Temmuz gecesi twitleri diyerek bik bik edenlere gelsin.. Bu arada darbeci bile olsa boğaz keserek adam öldürmeye hala karşıyım ve karşı olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşanırken hem sokağa çıkan halkı hem de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümeti ve üyelerini hedef almıştı. Tüm eleştirilere rağmen çirkin paylaşımlarını silmeyen Kaftancıoğlu, hiçbir gerçekliği olmayan ve FETÖ'cülerin 16 Temmuz sabahı uydurdukları 'askerin boğazı kesildi' yalanını hala savunuyor.

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu 15 Temmuz gecesi attığı "Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir" tweet'leri silmedi
GÜNDEM
CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu 15 Temmuz gecesi attığı "Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir" tweet'leri silmedi

O tweet'leri hala silmedi

CHP İstanbul İl Başkanı 15 Temmuz gecesi attığı tweetleri hala silmediği için eleştirenlere cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı. Hukuku sadece hukuku ve adaleti savunmaya devam edeceğini belirten Kaftancıoğlu, "Canan Kaftancıoğlu’nun 15 Temmuz gecesi twitleri diyerek bik bik edenlere gelsin.. Bu arada darbeci bile olsa boğaz keserek adam öldürmeye hala karşıyım ve karşı olmaya devam edeceğim" dedi.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımlarından bazıları:

Özgür Özel'in ardından Kaftancıoğlu'ndan da darbe iması: Erken seçimle veya başka bir şekilde...
OYNAT 01:25
Özgür Özel'in ardından Kaftancıoğlu'ndan da darbe iması: Erken seçimle veya başka bir şekilde...
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in çıkışına benzer bir skandala imza attı. Katıldığı TV programında 'Hükümet mutlaka düşecek' iddiasını ortaya atan Kaftancıoğlu, 'Erken seçimle veya başka bir şekilde gidecekler' ifadesini kullandı.

CHP'nin İl Başkanı seçtiği Kaftancıoğlu, 'PYD bir terör örgütüdür' diyemiyor!​​
OYNAT 02:36
CHP'nin İl Başkanı seçtiği Kaftancıoğlu, 'PYD bir terör örgütüdür' diyemiyor!​​
CHP İstanbul İl Başkanı olduktan sonra, attığı skandal tweetlerle gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu, dün katıldığı bir televizyon programında 'PYD terör örgütü müdür?' sorusuna bir türlü terör örgütüdür diyemedi.

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu 15 Temmuz gecesi attığı "Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir" tweet'leri silmedi
GÜNDEM
CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu 15 Temmuz gecesi attığı "Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir" tweet'leri silmedi

Savcılıkta çark etti: Canan Kaftancıoğlu geri vites yaptı
GÜNDEM
Savcılıkta çark etti: Canan Kaftancıoğlu geri vites yaptı


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15 Temmuz tweetleri hatırlatılan Kaftancıoğlu: Kafa keserek adam öldürmeye hala karşıyım

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