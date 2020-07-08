​15 Temmuz vefası: Ben babamın en hüzünlü yanıyım, ben babamın aslan kahramanıyım ​

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmalarına ilişkin taslak program çarpıcı etkinlikler içeriyor. 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafı, şehit fotoğrafıyla değiştirilecek. Önceden tespit edilen 251 tanınmış kişinin sosyal medya hesaplarına şehitlerin fotoğrafları yerleştirilecek. Günün en mesaj dolu etkinliği ise FETÖ’nün karargahının bulunduğu Pensilvanya ve bazı ABD eyaletlerinde yaşanacak. 15 Temmuz şehitlerinin anısına bir pankart hava araçlarıyla buralarda gezdirilecek. Vatandaşlar etkinlileri gün için tasarlanan mobil uygulamayı indirerek takip edebilecek.
ŞEHİTLER SOSYAL MEDYA PROFİLLERİNDE
Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün taslak programına göre, 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafı, şehit fotoğrafıyla değiştirilecek. Yine, önceden tespit edilen 251 tanınmış kişinin sosyal medyadaki fotoğraflarına şehitlerin fotoğrafları yerleştirilecek.
VAPUR VE TRENLERE ÖZEL GİYDİRME
Ayrıca, darbe girişimiyle ilgili yapılan görseller hafta boyunca sosyal medyada, gar, terminal ve havalimanlarında video ekranlarında izletilecek. Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen uluslararası anti-darbe hekatonu bu sene de olacak. İstanbul’da belirlenen bir vapur ile YHT treni 15 Temmuz için özel tasarımlarla giydirilecek. 15 Temmuz şehitlerinin isimlerine özel yapılan hat levhaları çeşitli şehirlerde sergilenecek. Vatandaşlar etkinlikleri 15 Temmuz uygulamasından takip edebilecek.
ATAKOĞLU’NUN KONSERİ TÜM PLATFORMLARDA
Piyanist Fahir Atakoğlu da ‘15 Temmuz Destanı Senfonisi’ ile etkinliklerde yer alacak. Konser, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile koordineli yapılacak. Konser çeşitli kanallardan, 15 Temmuz web portalından ve sosyal medyadan yayınlanacak.
FETÖ’NÜN TEPESİNDE UÇAKLAR UÇACAK
- Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de kiralanan uçaklar, terörist başı Fetullah Gülen’in evinin üzerinde uçuş yapacak. Uçakların kuyruklarına bağlanacak pankartlarla terör örgütüne ‘peşindeyiz’ mesajı verilecek. Ayrıca, ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarının da FETÖ elebaşı Gülen’in evinin önünde eylem yapmak için hazırlık yaptığı da ifade ediliyor.