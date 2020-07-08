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Gündem 15 Temmuz vefası Ben babamın en hüzünlü yanıyım, ben babamın aslan kahramanıyım
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

​15 Temmuz vefası: Ben babamın en hüzünlü yanıyım, ben babamın aslan kahramanıyım ​

15 Temmuz vefası: Ben babamın en hüzünlü yanıyım, ben babamın aslan kahramanıyım

Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılan 15 Temmuz faaliyetlerinin taslağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki profil resminde şehit fotoğraflarına yer verecek. Piyanist Fahir Atakoğlu’nun hazırladığı ‘15 Temmuz Destanı Senfonisi’ yayımlanacak. Pensilvanya ve bazı ABD eyaletlerinde ise uçaklar 15 Temmuz pankartları taşıyacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
15 Temmuz'un kahraman şehitleri
15 Temmuz'un kahraman şehitleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmalarına ilişkin taslak program çarpıcı etkinlikler içeriyor. 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafı, şehit fotoğrafıyla değiştirilecek. Önceden tespit edilen 251 tanınmış kişinin sosyal medya hesaplarına şehitlerin fotoğrafları yerleştirilecek. Günün en mesaj dolu etkinliği ise FETÖ’nün karargahının bulunduğu Pensilvanya ve bazı ABD eyaletlerinde yaşanacak. 15 Temmuz şehitlerinin anısına bir pankart hava araçlarıyla buralarda gezdirilecek. Vatandaşlar etkinlileri gün için tasarlanan mobil uygulamayı indirerek takip edebilecek.

Recep Tayyip Erdoğan

Ömer Halisdemir'in darbeci generali vurma anı
OYNAT 02:57
Ömer Halisdemir'in darbeci generali vurma anı
FETÖ'cü askerlerin İstanbul ve Ankara'da 15 Temmuz gecesi başlattığı darbe girişimi başarıyla püskürtülürken, Ömer Halisdemir isimli astsubay tarihe geçecek bir kahramanlık sergiledi. Halisdemir, yönetime el koymaya kalkışan darbeci general Semih Terzi ve 7 kişiyi vurdu. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Dursun Ali Erzincanlı, şehit Ömer Halisdemir için şiir yazdı
OYNAT 06:11
Dursun Ali Erzincanlı, şehit Ömer Halisdemir için şiir yazdı
Şair Dursun Ali Erzincanlı 15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi alnından vurarak öldüren ve darbe gecesinin kaderini değiştiren şehit astsubay Ömer Halisdemir ve tüm 15 Temmuz şehitleri için duygu yüklü bir şiir yazdı.


ŞEHİTLER SOSYAL MEDYA PROFİLLERİNDE

Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün taslak programına göre, 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafı, şehit fotoğrafıyla değiştirilecek. Yine, önceden tespit edilen 251 tanınmış kişinin sosyal medyadaki fotoğraflarına şehitlerin fotoğrafları yerleştirilecek.

VAPUR VE TRENLERE ÖZEL GİYDİRME

Ayrıca, darbe girişimiyle ilgili yapılan görseller hafta boyunca sosyal medyada, gar, terminal ve havalimanlarında video ekranlarında izletilecek. Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen uluslararası anti-darbe hekatonu bu sene de olacak. İstanbul’da belirlenen bir vapur ile YHT treni 15 Temmuz için özel tasarımlarla giydirilecek. 15 Temmuz şehitlerinin isimlerine özel yapılan hat levhaları çeşitli şehirlerde sergilenecek. Vatandaşlar etkinlikleri 15 Temmuz uygulamasından takip edebilecek.

ATAKOĞLU’NUN KONSERİ TÜM PLATFORMLARDA

Piyanist Fahir Atakoğlu da ‘15 Temmuz Destanı Senfonisi’ ile etkinliklerde yer alacak. Konser, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile koordineli yapılacak. Konser çeşitli kanallardan, 15 Temmuz web portalından ve sosyal medyadan yayınlanacak.

FETÖ’NÜN TEPESİNDE UÇAKLAR UÇACAK

  • Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de kiralanan uçaklar, terörist başı Fetullah Gülen’in evinin üzerinde uçuş yapacak. Uçakların kuyruklarına bağlanacak pankartlarla terör örgütüne ‘peşindeyiz’ mesajı verilecek. Ayrıca, ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarının da FETÖ elebaşı Gülen’in evinin önünde eylem yapmak için hazırlık yaptığı da ifade ediliyor.

Şehitlerimiz için hatim okuyoruz: 15 Temmuz gecesinde göğsünü istiklalimize siper eden vatan evlatlarına yönelik kampanya başlatıldı
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Şehitlerimiz için hatim okuyoruz: 15 Temmuz gecesinde göğsünü istiklalimize siper eden vatan evlatlarına yönelik kampanya başlatıldı
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