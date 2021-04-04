Gündem 15 Temmuza 103 gün kala 103 emekli amiralin sözde bildirisi
POLİTİKA

15 Temmuz'a 103 gün kala 103 emekli amiralin 'sözde bildiri'si

Deniz Kuvvetlerinden emekli 103 eski amiral gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni konu edinerek milli iradeyi tehdit eden ve darbe imaları barındıran bildiri yayınladı. Hadlerini aşan emekli amiraller sözde bildirilerinde, “Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir” ifadelerine yer vererek askeri vesayetçiliğin yaşayan son temsilcileri olduklarını gözler önüne serdiler. Yayınlanan bildirinin, 15 Temmuz'da FETÖ'nün başarısız darbe girişimi yıldönümüne 103 gün kala 103 emekli amiral tarafından yapılması dikkat çekti. Türkiye'de yapılan darbelerin hepsi masonlar tarafından yapıldı. Mason İsmet İnönü, Türkiye’de CIA destekli 1960 darbesiyle yolu açtı. 12 Eylül askeri darbesi, 28 Şubat postmodern darbesi, 12 Mart askeri muhtırası, 27 Nisan e-muhtırası da mason patentli olarak tarihte yerini aldı. 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin elebaşı Gülen dahil, FETÖ’yü kuran 23 kişinin 16’sı da masondu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Temmuza 103 gün kala 103 emekli amiralin sözde bildirisi
Foto: Arşiv.

Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin milli iradeyi hedef alan skandal bildirisine sert tepkiler art arda geldi. Tüm bunlar yaşanırken olaydaki ince detay gözlerden kaçmadı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirmeye çalıştığı başarısız darbe girişiminin yıldönümüne 103 gün kala yayınlanan birinin 103 emekli amiral tarafından yapılması dikkatlerden kaçmadı.

103 emekli amiralden haddini aşan bildiri
GÜNDEM
103 emekli amiralden haddini aşan bildiri

Darbe girişiminde 103 amiral tutuklanmıştı

Bir dikkat çeken durum ise 15 Temmuz 2016’dan 3 gün sonra Türkiye genelinde başlatılan soruşturmalar sonucu 103 general ve amiralin gözaltına alınmış olması.

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Masonların darbe girişimi

Mustafa Kemal’i de zehirleyerek öldüren masonlar, ardından iktidarın pek çok üyesi ve Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, pek çok bakan, milletvekilleri, bürokrasi hatta genelkurmay başkanı mason olmasına rağmen yaptıkları 27 Mayıs darbesiyle Türkiye’de yeni bir darbe geleneği başlatırlar. Bu gerçekleri tespit eden Aytunç Altındal “Türkiye’yi mason çeteler yönetiyor. Türkiye’nin yabancılara peşkeş çekilmesinin arkasında mason kökenli işbirlikçiler var” diyordu.

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