15 Temmuz'un yıl dönümünde tüm camilerde sela okunacak

15 Temmuz 2016 akşamı “Fethullahçı Terör Örgütü” (FETÖ) milletimize ve hükümetimize karşı kanlı bir darbe girişimi başlattı.

Bunun üzerine binlerce vatandaş sokaklara inerek darbecilerle çatıştı.

173'ü sivil olmak üzere 240 şehit verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başkanlığın, Türkiye genelinde, FETÖ karşısında Çanakkale ruhuyla bir direniş ve diriliş öyküsü yazan milletin aziz hatırası muhafaza edilmek üzere etkinlik ve faaliyetler düzenleneceği aktarıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavet edilip mevlid-i şerifler okunacak

Başkanlığın 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde, Türkiye genelindeki tüm camii ve Kur’an kurslarında hatm-i şerifler okunarak, duaları 15 Temmuz’da icra edilecek programlarda yapılacak. Ayrıca 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü öğle namazı öncesi tüm camilerde, şehitlerin ruhlarına ithafen Kur’an-ı Kerim tilavet edilip, mevlid-i şerifler okunacak.

Ankara’da ise aynı saatlerde Beştepe Millet Camii’nde öğle namazı sonrası şehitler için "Mevlit Programı" düzenlenecek ve Diyanet TV’den de canlı yayınlanacak.

Cuma hutbesinde "15 Temmuz Ruhu" ele alınacak

14 Temmuz’da cuma namazında ise tüm camilerde "Din İstismarıyla Mücadele ve 15 Temmuz Ruhu"nu ele alan hutbe okunacak.

Etkinlikler kapsamında gençlere yönelik de faaliyetler gerçekleştirilecek. Buna göre gençlik koordinatörleri ve manevi danışmanlar marifetiyle Türkiye genelindeki diyanet gençlik hizmet alanlarında gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik "Din İstismarıyla Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu sohbet, çevrim içi ve yüz yüze söyleşi, Kur’an tilaveti, dua ve benzeri toplam 1.615 faaliyet gerçekleştirilecek.

Öte yandan 15 Temmuz programlarının icra edileceği bütün meydanlarda Kur’an ziyafeti, ilahiler ve dualar yapılacak ve bu kapsamda binden fazla faaliyet gerçekleştirilecek.

Minarelerden selalar okunup ışıklar yakılacak

15 Temmuz Cumartesi gününü 16 Temmuz Pazar gününe bağlayan gece 00.13’te Türkiye genelindeki camilerin hepsinde eş zamanlı selalar okunacak. Ayrıca merkez camiler ve 15 Temmuz programlarının icra edileceği yerlere yakın olan camiler sabah namazına kadar açık tutulacak ve bütün camilerin minarelerinin ışıkları yakılacak.

Şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek

81 ilin il ve ilçe müftülerinin başkanlığındaki heyetlerce şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek.

Kur’an kurslarında 2 milyondan fazla çocuk ve gençle etkinlikler düzenlenecek

Yaklaşık 90 bin cami ve Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören 2 milyondan fazla çocuk ve gencin bilinçlendirilmesine yönelik sohbet, Kur’an tilaveti, dua, şiir okuma, resim yarışması gibi etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca “Din İstismarıyla Mücadele ve Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu özel hazırlanan kitap, slayt ve benzeri materyallerle tüm cami ve Kur’an kurslarında vatandaşlar ve özellikle gençler bilgilendirilecek.

Diyanet TV ve Radyo’da din istismarı ve 15 Temmuz konuları işlenecek

Diyanet TV, din istismarı ve 15 Temmuz konularında fragmanlar, haber bültenleri, canlı bağlantılar, ortak yayınlar, dinleyici görüşlerini de ihtiva eden yayınlar yapacak. Diyanet Radyo için kısa ve etkili sunumlar, edebi metin seslendirmeleri yapılacak, hazırlanan bu çalışmalar ulusal radyo organlarıyla da paylaşılacak.







