Gündem Türkiyedeki tüm üniversiteler koronavirüs nedeniyle 3 hafta tatil edildi
EĞİTİM

16 Mart ile 6 Nisan arası üniversiteler tatil edildi

Türkiye'deki tüm üniversiteler koronavirüs nedeniyle 3 hafta tatil edildi

Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 5 saat süren kritik toplantının ardından açıklama yapıldı. Koronavirüsten korunma amaçlı alınan tedbirler kapsamında Türkiye'deki tüm üniversitelerin 3 hafta tatil edildiği duyuruldu. YÖK, bunun üzerine yaptığı açıklamada, idari ve akademik personele tatil olmadığını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 5 saat süren koronavirüs toplantısının ardından İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın tüm üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğini duyurdu.

  • Kalın, "İlk, orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil ilan edilecek. Daha sonra 23 mart itibarıyla da uzaktan eğitimle öğrencilerimizin eğitimine devam etmeleri sağlanacak. Üniversitelerimizle ilgili yine 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta tatil edilecektir" diye konuştu.

İdari ve akademik personele tatil olmayacak

  • YÖK, konuya dair yaptığı açıklamada, "Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

  • "Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak.
  • Tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinlikler de düzenlenmeyecek."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin bugün 20.30'da açıklama yapacağı bildirildi.

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