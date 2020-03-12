16 Mart ile 6 Nisan arası üniversiteler tatil edildi Türkiye'deki tüm üniversiteler koronavirüs nedeniyle 3 hafta tatil edildi Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 5 saat süren kritik toplantının ardından açıklama yapıldı. Koronavirüsten korunma amaçlı alınan tedbirler kapsamında Türkiye'deki tüm üniversitelerin 3 hafta tatil edildiği duyuruldu. YÖK, bunun üzerine yaptığı açıklamada, idari ve akademik personele tatil olmadığını belirtti.

Haber Merkezi 12 Mart 2020, 19:34 Son Güncelleme: 12 Mart 2020, 20:09 Yeni Şafak