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17-25 Aralık 15 Temmuz’un kuluçka evresidir

MHP lideri Bahçeli, 17-25 Aralık’ın, 15 Temmuz ihanetinin kuluçka evresi olduğunu belirterek, “Ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını gündemimizden çıkarmak mümkün değildir” dedi. Bahçeli, bazı iddialara cevaben de Cumhur İttifakı’nın kutlu yürüyüşünü sürdüreceğini vurguladı.

04:00 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:40 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli.
Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın mücadelesine leke sürmek isteyen mihrakların boşa kürek çektiğini ve heveslerinin kursaklarında kalacağını söyledi. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki bir yıllık süre zarfında iç kargaşa çıkma riski en yüksek ülke olarak Türkiye'nin gösterildiği bir dönemde Cumhur İttifakı milli güvence, milletin öz güvenidir” dedi.

HESAPLAŞMA KAÇINILMAZ

Bahçeli, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Şunu da özellikle ve tekraren hatırlatmalıyım ki, küresel internet platformlarının, sosyal medya mecralarının, organize çıkar gruplarının, bazı gazete ve televizyonların (özellikle Halk TV) Cumhur İttifakı'nda çatlak varmış gibi yaygara koparmaları hüsran içinde hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Elbette bu odaklarla günü geldiğinde hesaplaşmak kaçınılmazdır. Cumhur İttifakı, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın müjdesi, gelecek nesillerin haysiyet ve heyecan mükafatı olarak kutlu yürüyüşünü sürdürecektir."


Bahçeli: Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefetin Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay ile ilgili verdiği Meclis'te genel görüşme talebinin oy çokluğu ile reddedilmesini ve TBMM'de yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Bahçeli, ""Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmasına rağmen TİP’li Can Atalay’ı cezaevinden çıkarıp Meclis’e taşımak isteyen siyasi provokasyon mekanizması bütün tahrik ve tertibiyle ortalığı karıştırmıştır. Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır. DEM’lenmiş CHP’nin maskesi bir kez daha düşmüştür. Anayasa’ya aykırı işlem tesis eden, kendi içtihatlarını hiçe sayan Anayasa Mahkemesi’nin laçkalaşmış hak ihlali kararı Türk milletinin iradesiyle çöpe atılmış, kanunsuzluğa geçit verilmemiştir" dedi.


#Siyaset
#Devlet Bahçeli
#Cumhur İttifakı
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