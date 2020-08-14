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Gündem 17 yaşındaki Duygunun sır ölümü Kaza mı, cinayet mi?
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17 yaşındaki Duygu'nun sır ölümü: Kaza mı, cinayet mi?

Ankara'daki bir plazanın 20'inci katından düşerek yaşamını yitiren ancak uzun süre kaza mı, cinayet mi cinayet mi olduğu muamma olan Şule Çet olayının bir benzeri de Gaziantep'te yaşandı. 17 yaşındaki Duygu D. isimli genç kız, erkek arkadaşının evinin dördüncü katından düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Balkondan itildiği iddia edilen genç kızın şüpheli ölümü araştırılıyor.

Haber Merkezi İHA
Genç kızın kesin ölüm nedeni araştırılıyor.
Genç kızın kesin ölüm nedeni araştırılıyor.

Olay, Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 4’üncü katındaki evin balkonuna çıkan Duygu D. (17) henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Şule Çet davasında verilen kararlar onandı
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Şule Çet davasında verilen kararlar onandı

İtildiği iddiası var

Olay sonrası, genç kızın sevgilisi tarafından itildiği iddiaları üzerine ev sahibi M.K. gözaltına alındı. Genç kızın cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da sır ölüm: Sırayla evlerin zillerine bastı çatıdan düşüp öldü
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Antalya'da sır ölüm: Sırayla evlerin zillerine bastı çatıdan düşüp öldü


  • Yaşanan olay akıllara, 29 Mayıs 2018’de Ankara’da bir plazanın 20’nci katından düşerek ölen Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’i akıllara getirdi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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