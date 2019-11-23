Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 18 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Yalova, Bursa, Manisa, Uşak, Denizli ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya’nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14

Parçalı ve az bulutlu 14 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 18

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 18 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20 Adana: Parçalı ve az bulutlu 24

Parçalı ve az bulutlu 24 Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 17

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 17 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19 Samsun: Parçalı bulutlu 16

Parçalı bulutlu 16 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Parçalı ve az bulutlu 17 Erzurum: Az bulutlu ve açık 6

Az bulutlu ve açık 6 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16

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