Gündem Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı 18 ile yağış uyarısı yapıldı
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18 ile yağış uyarısı! Antalya, İstanbul, Yalova, Bursa, Manisa, Uşak, Denizli, Kütahya hava durumu

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 18 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, yurdun kuzey, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Yalova, Bursa, Manisa, Uşak, Denizli ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya’nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Yalova, Bursa, Manisa, Uşak, Denizli ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya’nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.
  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 18
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 24
  • Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 17
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
  • Samsun: Parçalı bulutlu 16
  • Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17
  • Erzurum: Az bulutlu ve açık 6
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16

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