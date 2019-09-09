18 milyon öğrenciden ders başı

Yaz tatilinin ardından 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrenciler, ücretsiz ders kitaplarını sıralarında hazır buldu. Öğrencilere 2003-2004 eğitim öğretim döneminden itibaren ücretsiz verilmeye başlanan ders kitaplarının dağıtımında bu yıl “sıfır atık” farkındalığını artırmak için plastik poşetler kullanılmadı. Bu yıl uygulama kapsamında 146 milyon ders kitabı ücretsiz dağıtıldı. Öğrenci ve öğretmenler, mobil cihazlarındaki okuyuculara kitaplardaki kare kodu okuttuklarında Eğitim Bilişim Ağı’ndaki (EBA) ders alanına erişebilecek.

BİRİNCİ DÖNEM 17 OCAK’TA SONA ERECEK

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020’deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak. Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019’da, ikinci dönem ara tatili ise 6-10 Nisan 2020’de yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrenci ve mezunlar için ücretsiz olarak düzenlenecek destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrenci başvuruları 19-23 Eylül 2019 döneminde alınacak. Kurs sınıfları 24-29 Eylül 2019’da oluşturulacak. Yıllık açılacak kurslar 30 Eylül 2019’da başlayacak ve 7 Haziran 2020’de tamamlanacak.

BAKAN SELÇUK’TAN YENİ DÖNEM MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 eğitim öğretim yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tek bir çocuğun eğitiminin bütün ülkenin meselesi olduğunu vurguladı. Selçuk, “Yolumuz, hedefimiz, niyetimiz, gideceğimiz yer ve rotamız belli. Bütün samimiyetimle söylüyorum, bu süreçte en çok ihtiyacımız olan şey toplumun her bireyinin, eğitimi bir millet ödevi olarak kabul edip umut ve hevesle, bütün yapabildikleri ve katkı sağlayabildikleriyle yanımızda olmasıdır” dedi.

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Esprili açılış

Binali Yıldırım, Kaptan Altan Altay Altuğ İlkokulu'nun açılış törenine katıldı.

28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, İzmir Karşıyaka’da hayırsever tarafından yaptırılan 32 derslikli Kaptan Altan Altay Altuğ İlkokulu’nun açılışına katıldı. Okulun açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katılımıyla gerçekleştirildi. Dört şehirle birlikte İzmir’deki açılışa da canlı bağlanan Erdoğan, Yıldırım’dan okul hakkında bilgi aldı. Bu sırada Yıldırım, Nizam Efe isimli bir öğrencinin Erdoğan’a sesleneceğini belirterek mikrofonu öğrenciye verdi. Öğrenci, “Ben Binali Yıldırım’ı çok seviyorum, onu televizyonda görüyorum” dedi. Binali Yıldırım, “Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı” diye düzeltirken, Erdoğan da öğrenciye, “Ama sen beni kıskandırıyorsun” yanıtını verdi. Bunun üzerine Yıldırım, gülerek, “Baltayı taşa vurduk” diye konuştu.

Torbacılara savaş açtık

Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mezun olduğu Gaziosmanpaşa Plevne Anadolu Lisesinde yeni yıl açılış programına katıldı. Öğrencileri her türlü tehlike ve tehditten uzak tutmak için gerekli tedbirleri aldıklarını anlatan Soylu, “Polis sorumluluk bölgesinde bin 553 okulda bin 373 okul kolluk görevlisi, 28 bin 588 okulda 17 bin 172 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 21 bin 971 okulda da giriş çıkış saatlerinde 5 bin 400 ekip, jandarma sorumluluk bölgesinde de bin 208 okulda 3 bin 624 devriye personeli, tüm okullarda 5 bin 867 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi görevlendirilmiştir” dedi. Uyuşturucu konusunda bakanlık olarak çok büyük bir mücadelenin içinde olduklarını ifade eden Soylu, şöyle devam etti: “Okul önlerinde torbacılara karşı neredeyse savaş açtık. Dağda yakaladığımız PKK’lıya hangi gözle bakıyorsak, inanın uyuşturucu işine bulaşanlara, torbacısından baronlarına kadar aynı gözle bakıyoruz, aynı muameleyi yapıyoruz ama iş sizlerde bitiyor. ‘UYUMA’ diye bir uygulama yaptık. Lütfen telefonlarımıza indirelim. Uyuşturucu ihbarı yapmaya yarıyor.”

Okulun ilk gününde polis ekipleri servislere sıkı denetim yaptı.

ŞEHİT KIZINA İLK GÜN DESTEĞİ

Zafer Aktaş ve Hafsa Derindere

Iğdır’da 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru İbrahim Derindere’nin kızı Hafsa Derindere, ilkokula başladı. Hafsa Derindere, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a ulaşarak okula ilk adımını kendisiyle birlikte atmak istediğini iletti. Bu isteğe olumlu cevap veren Aktaş, şehit kızı Hafsa’yı merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi’ndeki evinden makam aracıyla alarak birinci sınıfa başlayacağı Çukurova İMKB İlkokulu’na götürdü. Emniyet Müdürü Aktaş ve şehit kızı Hafsa’yı okulun girişinde kurum yöneticileri karşıladı. Aktaş, Hafsa’yı elinden tutup sınıfına götürerek okuldaki ilk dakikalarında yanında oldu. Şehit babasının 4 yıl önce toprağa verildiği gün okula başlayan küçük Hafsa, arkadaşlarının ilgi odağı oldu.

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‘Tebeşir’ sınıfta

'Her Sınıfın Hayvan Dostu Bulunsun Projesi' kapsamında Tebeşir isimli köpek, sınıftaki sırasına oturdu.

Adıyaman’da “Tebeşir” adlı köpek, okulun ilk gününde öğrencilerle bir araya geldi. 15 Temmuz Şehitler Ortaokulunda görevli memur Şafak Oruç’un hayata geçirdiği, “Her Sınıfın Hayvan Dostu Bulunsun Projesi” kapsamında Tebeşir isimli köpek, okulun ilk gününde sınıf sıralarında oturdu. Öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde Tebeşir ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Okulda memur Şafak Oruç, Tebeşir adlı köpeği eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrencilerle tanıştırdıklarını söyledi. Veteriner Müdürlüğü’nden aldıkları ve daha önce adı “Benjamin” olan köpeğin adını “Tebeşir” olarak değiştirdiklerini ifade eden Oruç, “Öğrenciler, köpeği görünce çok mutlu oldu” diye konuştu. 15 Temmuz Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Hilal Özkan da Tebeşir’in, adı gibi çok tatlı bir köpek olduğunu ve eğitim-öğretim yılının ilk gününde ona sahiplendiklerini belirterek, “Sevgiye muhtaç olduğunu gördük. Benim gibi tüm arkadaşlarım Tebeşir’i çok sevdik” dedi.

Jandarmadan sürpriz

Jandarma ekibi, “Jandarma Çocuk Kitabı” ve boyama kitabı verdikleri çocukların okula uyum sürecine destek oldu.

Düzce Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyum sürecine destek olmak amacıyla okula yeni başlayan öğrencilerle sınıfa girip resim ve boyama yaptı. İl Jandarma Komutanlığında görevli 7 personel, sabah saatlerinde Gümüşpınar İlkokulu’na geldi. Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen törenin ardından sınıflara giren jandarma ekibi, “Jandarma Çocuk Kitabı” ve boyama kitabı verdikleri çocukların okula uyum sürecine destek oldu. Jandarma ekibine eşlik eden iz takip köpeği “Parkur” da çocukların ilgi odağı oldu. Çocuklarla resim çizen ve boyama yapan ekip, balon ve Türk bayrağı dağıttıktan sonra okuldan ayrıldı.

Ayakkabısız okul

Yılmazköy İlkokuluna gelen öğrenciler, ayakkabılarını çıkararak girdikleri sınıflarında ders başı yaptı. İ

Aydın’ın Efeler ilçesinde öğrencilerin okulu ikinci evleri olarak algılaması için başlatılan uygulama kapsamında Yılmazköy İlkokuluna gelen öğrenciler, ayakkabılarını çıkararak girdikleri sınıflarında ders başı yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş geçen yıl denenen uygulamanın bu yıldan itibaren yürürlüğe girdiğini ifade etti. Okul Aile Birliği, öğretmenler ve hayırseverlerin desteğiyle derslik ve koridorlarının parke ile döşendiğini anlatan Okumuş, herkesin içeri girerken ayakkabılarını girişteki dolaba koyduklarını anlattı.