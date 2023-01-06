Gündem 18 yaşındaki genç sokak ortasında ölü bulundu
İZMİR

18 yaşındaki genç sokak ortasında ölü bulundu

İzmir’in Bornova ilçesinde 18 yaşındaki genç, sokak ortasında göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu. Cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi İHA
18 yaşındaki genç sokak ortasında ölü bulundu
Çavuş’un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi 1711 Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, sokak ortasında bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri ise şahsın 18 yaşındaki Suriye uyruklu Semir Çavuş olduğunu tespit etti. Çavuş’un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, cinayet şüphesi üzerine olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Manisa'dan kahreden haber geldi: Baba ve oğlunun cansız bedenlerine 10 saat sonra ulaşıldı
FOTOĞRAF 18
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Olay Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 yaşındaki Batu Demir evlerinin karşısındaki arazide oynadığı sırada ayağının takılmasıyla yaklaşık 50 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
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Oğlu Batu’nun kuyuya düştüğünü gören baba Aytuğ Demir (35) oğlunu kurtarmak için ayakkabılarını çıkarıp kuyuya girdi.
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Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Salihli Belediyesine bağlı çok sayıda personel sevk edildi.
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60’a yakın personelin görev aldığı kurtarma çalışmasında ekipler tarafından kepçe ve dozer yardımıyla kuyunun yanına yaklaşık 20 metrelik çukur açıldı.
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Çukurun yan tarafından açılan tünelden baba Aytuğ Demir ile oğlu Batu Demir’e ulaşılmaya çalışıldı.
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Ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarılan baba ve oğlun cenazeleri ambulansa alınarak morga kaldırıldı. Bu sırada anne Yağmur Demir’in Yaşıyor mu? sözleri yürekleri dağladı.
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Olayı duyar duymaz bölgeye gelen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ile AFAD Müdürü Giray Kara ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Öte yandan yaşanan olayla ilgili site yöneticisi H.A. ve kaçak sondajı yapan V.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Manisa'dan kahreden haber geldi: Baba ve oğlunun cansız bedenlerine 10 saat sonra ulaşıldı
Manisa'nın Salihli ilçesindeki su kuyusuna düşen baba ve 2 yaşındaki oğlunun cansız bedenlerine 10 saat sonra ulaşıldı. Öte yandan yaşanan olayla ilgili de 2 kişi gözaltına alındı.


Manisadankahreden haber

Manisa'dan
kahreden haber

Cansız bedenlerine 10 saat sonra ulaşıldı.
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