18 yıl sonra ilk ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Merkezi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmek için CHP Genel Merkez binasına geldi.
Ziyaret 18 yıl sonra bir ilk niteliği taşıyor.
Erdoğan'ı, CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel karşıladı.
Erdoğan ve Özel, Genel Merkez önünde tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdiler.
2 Mayıs'ta görüşmüşlerdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti.
Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı
Öte yandan, CHP Genel Merkezinin önündeki bayraklar arasına, Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak da asıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 18 yıl önce Başbakanlığı döneminde, CHP Genel Merkezinin yeni binasının açılışı sebebiyle o dönemki Genel Başkan Deniz Baykal'ı ziyaret etmişti.