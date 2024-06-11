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18 yıl sonra ilk ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Merkezi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezinde ziyaret ediyor.

Lokman Özdemir
15:59 - 11/06/2024 Tuesday
Güncelleme: 16:55 - 11/06/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmek için CHP Genel Merkez binasına geldi.


Ziyaret 18 yıl sonra bir ilk niteliği taşıyor.


Erdoğan'ı, CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel karşıladı.


Erdoğan ve Özel, Genel Merkez önünde tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdiler.





2 Mayıs'ta görüşmüşlerdi


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti.



Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı


Öte yandan, CHP Genel Merkezinin önündeki bayraklar arasına, Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak da asıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 18 yıl önce Başbakanlığı döneminde, CHP Genel Merkezinin yeni binasının açılışı sebebiyle o dönemki Genel Başkan Deniz Baykal'ı ziyaret etmişti.





#Recep Tayyip Erdoğan
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#Ziyaret
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