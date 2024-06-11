18 yıl sonra ilk ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Merkezi'nde

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11 Haziran Salı günü, partisinin genel merkezinde bir araya geleceklerini açıkladı.