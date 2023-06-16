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19 milyon öğrenci bugün karne alarak yaz tatiline girecek

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci bugün karne alarak yaz tatiline girecek. Yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek.

09:15 . 16/06/2023 Cuma
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Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak.

Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlatıldı.


Birinci dönem ara tatili, 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapıldı. 6 Şubat 2023'te başlayan ikinci dönem bugün sona erecek.

Deprem bölgesinde telafi programları yapılacak


Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak.


Öte yandan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir süre eğitime ara verilen 10 ildeki öğrencilere yönelik telafi programları ise 1 Ağustos-1 Eylül'de uygulanacak.

Mesleki gelişim eğitimi ÖBA üzerinden gerçekleştirilecek


2022-2023 eğitim öğretim döneminin yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.


Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 26 Haziran'da öğrenecek.


YKS 17-18 Haziran'da


Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 17-18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da yapılacak.


Öğrenciler, LGS merkezi sınavı ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak.


Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj


2022-2023 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yıl sonu mesajı yayımladı.


Bakan Tekin öğrencilere mesajında "Bugün aldığınız karne sizlerin sadece bir dönemlik performansınızı ifade etmektedir. Bizler için asıl önemli olan sizlerin şahsiyet sahibi bireyler olarak yetişmesidir" ifadelerini kullandı.


Tekin, öğrencilerin tatil sevincini yaşarken okumayı ve araştırmayı ihmal etmemesi gerektiğini hatırlatarak "Tatilde sınırsız bir şekilde bilgisayarda ya da internette vakit geçirmeyin. Dinlenin, eğlenin, aileleriniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirin" dedi.


Tekin, 1 milyon 200 bin öğretmenin daima destekçisi olacaklarına da dikkati çekti.


"Milletimizin bizlere emaneti olan evlatlarımıza gösterdiğiniz fedakarlık ve şefkatiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim."

#Milli Eğitim Bakanlığı
#Karne
#Öğrenci
1 saat önce
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