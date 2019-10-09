19 yaşındaki kızına işkence yapan baba adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba Muzaffer A. hakkında soruşturma başlatıldı.

DHA Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli baba Muzaffer A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Muzaffer A, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli Muzaffer A. ifade vermek üzere savcılık katına çıkarıldı.

4 günde ikinci kez gözaltına alındı

İstanbul'da 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişinin, 5 Ekim'de de kızının şikayetçi olması üzerine gözaltına alındığı ancak nöbetçi savcının verdiği talimat sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; 19 yaşındaki Tuğba A. babasının evlerinde kendisini darp ettiğini ve iki dişinin kırıldığını belirterek şiddet anlarına ait videolarla birlikte 5 Ekim'de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri tarafından aynı gün yakalanan baba Muzaffer A. ifadesi alındıktan sonra, nöbetçi savcının verdiği talimatla emniyetten serbest bırakıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin tepki toplaması üzerine dün kızana işkence yapan baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Baba Muzaffer A. hakkında çıkartılan yakalama kararı üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Muzaffer A.'yı tekrar yakalayarak gözaltına aldı.

"Bana vurmasını hazmedemedim"

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan baba Muzaffer A., ilk önce kızının kendisine vurduğunu bunu hazmedemediğini kendisini kaybederek kızını dövmeye devam ettiğini söylediği öğrenildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'nde ki ifadesi tamamlanan Muzaffer A. adliyeye sevk edildi

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