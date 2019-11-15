Gündem 1948 yedek astsubay adayı yemin etti
ANKARA

1948 yedek astsubay adayı yemin etti

Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemi ile ihdas edilen yedek astsubaylık kadrosu kapsamında, eğitim gören 10 bin 222 yedek astsubay adayından 1948'inin yemin ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Yemin töreni
Yemin töreni

Milli Savunma Bakanlığı, yurt genelinde düzenlenen törenlerde halen eğitimleri devam eden 10 bin 222 yedek astsubay adayından 1948’inin askerlik yemini ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni askerlik sistemiyle birlikte oluşturulan yedek astsubaylık kadrosunun, askerlik çağındaki gençlerin yoğun ilgisini çektiği bildirildi. Bunun yanı sıra, Mehmetçiğe sağlanan harçlık ve ilave hakların da gençlerin askerliklerini 12 aya tamamlamalarında etkili olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yemin eden yedek astsubay adayları


  • "Yeni askerlik sistemi ile erbaş/er ve yedek subaylara ilaveten ihdas edilen yedek astsubaylık ilk defa Kasım 2019 sınıflandırma döneminde uygulanmaya başlandı. Sevk işlemleri 1 Kasım'da tamamlanan 10 bin 212 yedek astsubay adayı ise e-Devlet ve askerlik şubelerinden sevk evrakını alarak sınıf okuluna veya eğitim birliğine katılmak üzere sevk edildi. Yedek astsubay adayları, sınıf okulu ve eğitim merkezlerindeki eğitimlerini müteakip astsubay çavuş rütbesine nasbedilerek atandıkları birlik ve kurumlara katılacak, görevlerine başlayacaktır. Yedek astsubaylar, 2/3 yıl süreli yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya 4 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretim kurumu mezunlarından istekli olanlar arasından seçiliyor"


Açıklamada ayrıca, bugün yurt genelinde düzenlenen törenlerde halen eğitimleri devam eden 10 bin 222 yedek astsubay adayından 1948'inin askerlik yemini ettiği aktarıldı.

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