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Gündem 2 ayrı operasyonla PKKya ağır darbe
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Irak'ın kuzeyinde ve Siirt'te PKK'ya askeri operasyon

2 ayrı operasyonla PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, hava harekatıyla Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin imha edildiği belirtildi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı da "Siirt-Eruh kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Hava harekatı
Hava harekatı

Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde düzenlenen hava harekâtlarında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler imha edildi. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Siirt-Eruh kırsalında Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 'Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

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