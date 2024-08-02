2. Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük rehine takası: 7 ülkeden Ankara'ya getirdiler

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimine Ankara’da imza attı. ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişi, MİT’in yönettiği operasyonla Ankara Esenboğa havaalanından ülkelerine gönderildi. Operasyonun diyalog kanallarının kurulması MİT tarafından sağlandı.

GEÇEN AY ANKARA’DA BULUŞTULAR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı. İstihbarat diplomasisini etkin şekilde kullanan MİT'in organizasyonu ile Temmuz 2024'te taraflar Türkiye'de bir araya getirildi. ABD, Almanya, Polonya, Norveç, Slovenya ile Rusya ve Belarus'ta cezaevinde bulunan Batı ülkeleri vatandaşları ile Rusya vatandaşları arasında gerçekleştirilecek takas faaliyetinin müzakereleri yapıldı.

DÖRT ÖNEMLİ İSİM DE DAHİL

MİT, müzakerelerin başından sonuna kadar arabuluculuk faaliyetini başarıyla yürüttü. Tüm tarafların uzun süredir istediği ve yerel basınlarında yankı uyandıran önemli isimler takas kapsamında değişime konu oldu. Bu kişiler arasında Rusya'da cezaevinde bulunan The Wall Street Journal Muhabiri Evan Gershkovich ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Belarus’ta cezaevinde bulunan Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin ve Almanya'da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov gibi kamuoyunda adı sıkça duyulan isimler yer aldı.

BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN KATKI SAĞLAMAYA DEVAM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda "Bu operasyonda görev alan Milli İstihbarat Teşkilatı personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda barışçıl diplomasinin merkezi olmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, "Müzakere sürecinin en başından, takasların gerçekleştirildiği son ana kadar takas faaliyetinin bütün güvenlik önlemleri, lojistik planlamaları ve ihtiyaçları Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütüldü. Türkiye, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için her türlü katkıyı sunmaya devam edecektir" denildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de Türkiye'nin bölge ve dünya barışı için kilit ülke olma konumunu güçlendirdiğine dikkati çekti.

İlya Yashin Paul Whelan

Hiçbir detay atlanmadı

Ankara'da, 7 ayrı ülke arasındaki takas operasyonu, müzakere sürecinin en başından, takasların gerçekleştirildiği son ana kadar MİT tarafından yönetildi. Taraflar arasındaki iletişim ve koordinasyon da MİT üzerinden sağlandı. Takas yapılacak rehine sayısının çok olması nedeniyle şahısların tamamı MİT personelleri gözetiminde uçaklardan alınarak güvenli alanlara intikal ettirildi. Taraf ülkelerin onaylarının tamamlanması ve sağlık kontrolleri sonrasında rehineler gidecekleri ülkelerin uçaklarına MİT'in onayı ve talimatlarıyla yerleştirildi. Uçakların dönüşü de yine MİT'in onayıyla gerçekleştirildi.

Rico Krieger Vadim Krasikov

ABD: Türkiye'ye minnettarız

ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tutuklu takası operasyonundaki rolü dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti. Biden, "Bu zor ve kompleks müzakereler boyunca bu sonuca ulaşmak için Türkiye, Almanya, Polonya, Slovenya ve Norveç gibi müttefiklerimize müteşekkirim" ifadesini kullandı. Blinken, "Türk hükümetine de bu kişilerin ABD ve Almanya'ya güvenli şekilde dönüşü için yer sağladığı ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan da "Hayati lojistik desteği için Türkiye'ye çok minnettarız" açıklaması geldi. Avrupa Birliği ve NATO da esir takasında Türkiye'nin oynadığı rolden duydukları memnuniyeti paylaştı. Rusya da takas operasyonunun hazırlanmasına yardımcı olan tüm ülkelerin yönetimlerine teşekkür etti.







