Rusya'dan MİT'in tarihi takas operasyonuna ilişkin flaş açıklama: ABD tavizler verdi

Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Direktörü ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski danışmanı Markov, yaptığı açıklamada, tutuklu takasının özellikle yaklaşan ABD başkanlık seçimi kapsamında geniş çaplı etkileri olacağını söyledi.
"Amerikalılar gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı"
Diğer ülkelerin de bu takasa dahil olduğunu belirten Markov, Belarus'ta Alman vatandaşı Rico Krieger'in yakın zamanda ölüm cezasına çarptırıldığına, Almanya'da Rus vatandaşı Vadim Sokolov-Krasikov'un müebbet hapse mahkum edildiğine ve Slovenya'da iki Rus vatandaşının casusluktan iki yıl hapis cezasına çarptırıldığına işaret etti.
Markov, bu kişilerin "değer bakımından" taraflar açısından farklılık gösterdiğini söyleyerek, her ülkenin kurtarmak istediği tutuklunun önemini daha düşük gösterme eğiliminde olduğunu kaydetti.
"Harris, oy için tavizler verdi"
Değişimin zamanlamasının ABD başkanlık seçimlerine denk geldiğine işaret eden Markov, başarılı tutuklu takasının Demokratların resmen adayı olması beklenen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oylarını artırabileceği değerlendirmesinde bulundu.