Rusya'dan MİT'in tarihi takas operasyonuna ilişkin flaş açıklama: ABD tavizler verdi

diyen Markov, takasın daha çok Rusya ile ABD'yi içerdiğini dile getirdi.

diyen Markov, takasın daha çok Rusya ile ABD'yi içerdiğini dile getirdi.

"Bu, muhtemelen bir yıldan uzun süredir hazırlıkları yapılan önemli bir takas"

"Bu, muhtemelen bir yıldan uzun süredir hazırlıkları yapılan önemli bir takas"

"İlk önce siyasi ajanlarını kabullenmekten kaçınan Amerikalılar, onları 'siyasi tutuklular' olarak nitelendirdi ancak en sonunda gerçeği itiraf etmek zorunda kaldılar."

"İlk önce siyasi ajanlarını kabullenmekten kaçınan Amerikalılar, onları 'siyasi tutuklular' olarak nitelendirdi ancak en sonunda gerçeği itiraf etmek zorunda kaldılar."

Markov, takasa dahil şahısların arasında "ajanların" olduğunu ve bunlardan bazılarının özellikle Rusya'da "siyasi figürler" olarak gösterildiğini öne sürerek,

Markov, takasa dahil şahısların arasında "ajanların" olduğunu ve bunlardan bazılarının özellikle Rusya'da "siyasi figürler" olarak gösterildiğini öne sürerek,

Diğer ülkelerin de bu takasa dahil olduğunu belirten Markov, Belarus'ta Alman vatandaşı Rico Krieger'in yakın zamanda ölüm cezasına çarptırıldığına, Almanya'da Rus vatandaşı Vadim Sokolov-Krasikov'un müebbet hapse mahkum edildiğine ve Slovenya'da iki Rus vatandaşının casusluktan iki yıl hapis cezasına çarptırıldığına işaret etti.