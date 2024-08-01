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Dünya

Rusya'dan MİT'in tarihi takas operasyonuna ilişkin flaş açıklama: ABD tavizler verdi

Moskova merkezli düşünce kuruluşu Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Sergey Markov, MİT'in yönettiği tarihin en büyük takas operasyonunda ABD'nin büyük tavizler verdiğini ifade etti. ABD seçimlerinde Demokratların adayı olması beklenen Kamala Harris'in oylarını artırabileceğini belirten Markov, "Bu değişimin arkasındaki sebep, Kamala Harris'in olumlu bir imaj oluşturması gereken ABD seçimleriyle bağlantılı. Bu yüzden, taviz vermesi yönünde talimat verildi." dedi.

20:50 - 1/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:21 - 1/08/2024 Perşembe
AA
ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların olası başkan adayı Kamala Harris
ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların olası başkan adayı Kamala Harris

Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Direktörü ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski danışmanı Markov, yaptığı açıklamada, tutuklu takasının özellikle yaklaşan ABD başkanlık seçimi kapsamında geniş çaplı etkileri olacağını söyledi.

"Bu, muhtemelen bir yıldan uzun süredir hazırlıkları yapılan önemli bir takas"
diyen Markov, takasın daha çok Rusya ile ABD'yi içerdiğini dile getirdi.

"Amerikalılar gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı"

Markov, takasa dahil şahısların arasında "ajanların" olduğunu ve bunlardan bazılarının özellikle Rusya'da "siyasi figürler" olarak gösterildiğini öne sürerek,
"İlk önce siyasi ajanlarını kabullenmekten kaçınan Amerikalılar, onları 'siyasi tutuklular' olarak nitelendirdi ancak en sonunda gerçeği itiraf etmek zorunda kaldılar."
ifadesini kullandı.

Diğer ülkelerin de bu takasa dahil olduğunu belirten Markov, Belarus'ta Alman vatandaşı Rico Krieger'in yakın zamanda ölüm cezasına çarptırıldığına, Almanya'da Rus vatandaşı Vadim Sokolov-Krasikov'un müebbet hapse mahkum edildiğine ve Slovenya'da iki Rus vatandaşının casusluktan iki yıl hapis cezasına çarptırıldığına işaret etti.

Markov, bu kişilerin "değer bakımından" taraflar açısından farklılık gösterdiğini söyleyerek, her ülkenin kurtarmak istediği tutuklunun önemini daha düşük gösterme eğiliminde olduğunu kaydetti.

"Harris, oy için tavizler verdi"

Değişimin zamanlamasının ABD başkanlık seçimlerine denk geldiğine işaret eden Markov, başarılı tutuklu takasının Demokratların resmen adayı olması beklenen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oylarını artırabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Markov,
"Bu değişimin arkasındaki sebep, Kamala Harris'in olumlu bir imaj oluşturması gereken ABD seçimleriyle bağlantılı. Bu yüzden, taviz vermesi yönünde talimat verildi."
yorumunu yaptı.
Rusya'nın bakış açısına göre, tutuklu takasının "Amerikan ajanı olarak görülen kişilerle aynı safta yer almanın" tehlikelerini göstermeyi sağladığını belirten Markov,
"Rusya'nın başlıca avantajı, insanlarını tekrar özgürlüklerine kavuşturmak."
ifadesini kullandı.


#Rusya
#ABD
#MİT
#Esir Takası
#Kamala Harris
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