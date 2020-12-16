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Gündem 2 gün önce baba olmuştu Kayınvalidesinin cenazesine giderken kazada öldü
ANTALYA

2 gün önce baba olmuştu: Kayınvalidesinin cenazesine giderken kazada öldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinden Burdur'da vefat eden kayınvalidesinin cenazesine katılmak için yola çıkan Adem İşler'in içinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen ticari araçla çarpıştı. Kazada 2 gün önce baba olan Adem İşler ile otomobili kullanan Mehmet Aydoğmuş hayatını kaybetti, ticari aracın sürücüsü Kerem Karademir ise yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Yaralanan Kerem Karademir ise ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Yaralanan Kerem Karademir ise ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kumluca'dan Antalya yönüne giden Mehmet Aydoğmuş'un kullandığı 07 AZM 40 plakalı otomobille karşı yönden gelen Kerem Karademir'in kullandığı 20 U 9570 plakalı ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Mehmet Aydoğmuş (30) ve beraberindeki Adem İşler (26) ile ticari araç sürücüsü Kerem Karademir (38), araçlarda sıkıştı.

  • İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Aydoğmuş ile Adem İşler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Kerem Karademir ise ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

İHA
Yaralanan Kerem Karademir ise ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Mehmet Aydoğmuş ve Adem İşler'in cenazeleri itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılabildi.

Kumluca'da seracılıkla yapan Adem İşler'in, 2 gün önce baba olduğu, vefat eden kayınvalidesinin cenazesine katılmak üzere Mehmet Aydoğmuş ile birlikte Burdur'a gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

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