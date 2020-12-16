2 gün önce baba olmuştu: Kayınvalidesinin cenazesine giderken kazada öldü Antalya'nın Kumluca ilçesinden Burdur'da vefat eden kayınvalidesinin cenazesine katılmak için yola çıkan Adem İşler'in içinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen ticari araçla çarpıştı. Kazada 2 gün önce baba olan Adem İşler ile otomobili kullanan Mehmet Aydoğmuş hayatını kaybetti, ticari aracın sürücüsü Kerem Karademir ise yaralandı.

Haber Merkezi 16 Aralık 2020, 12:47 Son Güncelleme: 16 Aralık 2020, 13:17 DHA