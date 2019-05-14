Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem 2 kafile de İstanbul yolunda
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
POLİTİKA

2. kafile de İstanbul yolunda

İstanbul’da 250 binin üzerinde hemşehrisi bulunan 15 il başkanını 23 Haziran için sahaya çıkaran MHP lideri Bahçeli, 130 binin üzerinde hemşehrisi bulunan 16 il başkanını da İstanbul gündemiyle başkente çağırdı. MHP, 23 Haziran için “Biz biriz, siz hepiniz” sloganını kullanacak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP, 23 Haziran'da yapılacak seçimler için çalışmalara başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta İstanbul'da 250 binden fazla hemşehrisi bulunan il başkanlarıyla bir araya geldi.

İl başkanlarına “Yatağınızı, yorganınızı alın. İstanbul’da çalışmalara başlayın. Seçimi kazanmak için gerekirse "uyku nöbeti tutun” talimatını veren Bahçeli, perşembe günü de mega kentte 130 binden fazla hemşehrisi olan Siirt, Bitlis, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Çorum, Muş, Kayseri, Konya, Çankırı, Elazığ, Yozgat, Bingöl ve Batman il başkanları ile toplantı yapacak. Toplantının ardından 16 il başkanı çalışmalar için İstanbul'a gidecek.

KURMAYLAR KOORDİNATÖR

Hemşehricilik üzerinden seçim stratejisi yürütecek MHP'de yol haritası da belli oldu. İstanbul'un 3 bölgesinde bir genel başkan yardımcısı görevlendirildi. İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın genel koordinatörlüğe getirildi. Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter birinci bölge koordinatörü, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ikinci bölge koordinatörü, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu da üçüncü bölge koordinatörü olarak görevlendirildi.

HEDEF, SANDIĞA GİTMEYEN SEÇMEN

MHP'nin ilk hedefi sandığa gitmeyen seçmen olacak. Sandığa gitmeyen yaklaşık 1 milyon 700 bin, oyu geçersiz olan yaklaşık 300 bin vatandaşla ilgili hem söylem hem de siyasi eylem bazında çalışmalar yapılacak. Görevlendirilen il başkanları İstanbul’da hemşehrileriyle, hemşehri dernekleriyle doğrudan bağlantı kurarak Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım'a destek isteyecek.

REKLAM

BİZ BİRİZ SİZ HEPİNİZ

Cumhur İttifakı ortağı AK Parti ile sahada uyumlu çalışacak olan MHP, İstanbul'da vatandaşla yüz yüze iletişim kuracak, çalmadık kapı bırakmayacak. İftar ve sahur programlarında vatandaşla bir araya gelinecek. MHP 31 Mart için kullandığı seçim şarkıları ve sloganlarının yanı sıra, İstanbul seçimlerinde de "Biz Biriz Siz Hepiniz" sloganı kullanacak.

  • Miting yerine dost sohbeti
  • MHP, seçmene ulaşmak için İstanbul’un en işlek noktalarına ‘üç hilalli’ stantlar kuracak. Ayrıca Bahçeli'nin, “Kapı çalmak suretiyle gönül çalmayı birbiriyle kaynaştırarak bir yol bulmalıyız. Onun için mitingde göz göze geliyorsunuz da gönül gönüle gelemiyorsunuz. Bizim gönül gönüle gelmemiz lazım” sözlerinden hareketle 23 Haziran seçimde yüz yüze iletişime ağırlık verilecek. MHP mitinglerden daha çok, “hemşehri ve dost sohbetleri” yapacak. Bu kapsamda Bahçeli ve teşkilatı özellikle iftar ve sahur programlarında vatandaşlarla bir araya gelecek. Bahçeli’nin önümüzdeki günlerde katılacağı iftar programları da netleşecek. İstanbulluya ‘iftar sonrası çaya bekleriz’ çağrısı yapılacak.

İstanbul seferberliği
GÜNDEM
İstanbul seferberliği
Diyanet Camii kundaklandı

Diyanet Camii kundaklandı

​İslamofobik saldırı ABD'nin New Haven şehrinde gerçekleşti.
İdlibi görüştüler

İdlib'i görüştüler

​Erdoğan ile Putin ateşkes ihlallerini ele aldı.
Erdoğan oyunu akıllıca oynuyor

Erdoğan oyunu akıllıca oynuyor

​Rumlardan Türkiye'nin sondaj faaliyetiyle ilgili flaş yorum.
Bu bayramda memleket yok

Bu bayramda memleket yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili vekillere talimat.
Protestolarla kazandı

Protestolarla kazandı

Beşiktaş, haftanın kapanışında Alanyaspor'u 2-1 yendi.
CHP ve<br>İyi Parti'ye ret

CHP ve
İyi Parti'ye ret

YSK, İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetti.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.
İki müjde daha

İki müjde daha

Binali Yıldırım, İstanbullulara müjdeli haberi verdi.
Çökme sonrası çatlaklar tedirgin etti

Çökme sonrası çatlaklar tedirgin etti

Ekipler, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Türk takımı <br>olmayacak

Türk takımı
olmayacak

UEFA'dan Türk futbolunu yıkan Devler Ligi kararı.
'Kara Şahin'in ilk 4 motoru tamam

'Kara Şahin'in ilk 4 motoru tamam

​Yerli helikopterin motoru savunma sanayiye teslim edildi.
FETÖ'cüden itiraf: Bilgi geliyordu

FETÖ'cüden itiraf: Bilgi geliyordu

Hamza kod adlı şahıs, polisle işbirliğini anlattı.
Bitmesine<br>çok az kaldı

Bitmesine
çok az kaldı

​218 kilometrelik yapay nehirde sona gelindi.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı, MİT operasyonuyla yakalanmıştı.
Türkiye'nin ikinci büyük üreticisi

Türkiye'nin ikinci büyük üreticisi

​ODTÜ'lü genç kariyerini bıraktı, talebe yetişemiyor.
Çiftlik Bank davasında kritik gün

Çiftlik Bank davasında kritik gün

​İkinci duruşma başladı, mağdurlar dinleniyor.
En güzel<br>meslek olacak

En güzel
meslek olacak

​Ziraat mühendislerinden 'terk etmeyin' çağrısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.