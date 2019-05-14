2. kafile de İstanbul yolunda

MHP, 23 Haziran'da yapılacak seçimler için çalışmalara başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta İstanbul'da 250 binden fazla hemşehrisi bulunan il başkanlarıyla bir araya geldi.

İl başkanlarına “Yatağınızı, yorganınızı alın. İstanbul’da çalışmalara başlayın. Seçimi kazanmak için gerekirse "uyku nöbeti tutun” talimatını veren Bahçeli, perşembe günü de mega kentte 130 binden fazla hemşehrisi olan Siirt, Bitlis, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Çorum, Muş, Kayseri, Konya, Çankırı, Elazığ, Yozgat, Bingöl ve Batman il başkanları ile toplantı yapacak. Toplantının ardından 16 il başkanı çalışmalar için İstanbul'a gidecek.

KURMAYLAR KOORDİNATÖR

Hemşehricilik üzerinden seçim stratejisi yürütecek MHP'de yol haritası da belli oldu. İstanbul'un 3 bölgesinde bir genel başkan yardımcısı görevlendirildi. İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın genel koordinatörlüğe getirildi. Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter birinci bölge koordinatörü, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ikinci bölge koordinatörü, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu da üçüncü bölge koordinatörü olarak görevlendirildi.

HEDEF, SANDIĞA GİTMEYEN SEÇMEN

MHP'nin ilk hedefi sandığa gitmeyen seçmen olacak. Sandığa gitmeyen yaklaşık 1 milyon 700 bin, oyu geçersiz olan yaklaşık 300 bin vatandaşla ilgili hem söylem hem de siyasi eylem bazında çalışmalar yapılacak. Görevlendirilen il başkanları İstanbul’da hemşehrileriyle, hemşehri dernekleriyle doğrudan bağlantı kurarak Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım'a destek isteyecek.

REKLAM

BİZ BİRİZ SİZ HEPİNİZ

Cumhur İttifakı ortağı AK Parti ile sahada uyumlu çalışacak olan MHP, İstanbul'da vatandaşla yüz yüze iletişim kuracak, çalmadık kapı bırakmayacak. İftar ve sahur programlarında vatandaşla bir araya gelinecek. MHP 31 Mart için kullandığı seçim şarkıları ve sloganlarının yanı sıra, İstanbul seçimlerinde de "Biz Biriz Siz Hepiniz" sloganı kullanacak.

Miting yerine dost sohbeti

MHP, seçmene ulaşmak için İstanbul’un en işlek noktalarına ‘üç hilalli’ stantlar kuracak. Ayrıca Bahçeli'nin, “Kapı çalmak suretiyle gönül çalmayı birbiriyle kaynaştırarak bir yol bulmalıyız. Onun için mitingde göz göze geliyorsunuz da gönül gönüle gelemiyorsunuz. Bizim gönül gönüle gelmemiz lazım” sözlerinden hareketle 23 Haziran seçimde yüz yüze iletişime ağırlık verilecek. MHP mitinglerden daha çok, “hemşehri ve dost sohbetleri” yapacak. Bu kapsamda Bahçeli ve teşkilatı özellikle iftar ve sahur programlarında vatandaşlarla bir araya gelecek. Bahçeli’nin önümüzdeki günlerde katılacağı iftar programları da netleşecek. İstanbulluya ‘iftar sonrası çaya bekleriz’ çağrısı yapılacak.