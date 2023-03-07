2 Mart'taki Altılı Masa toplantısının detayları ortaya çıktı: Akşener ortaklarını yerden yere vurdu

Altılı Masa'nın 2 Mart'taki toplantısı, Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşmişti.
"Şahsi hırslar ön plana çıktı"
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık için çağrıda bulunan Akşener, Millet İttifakı liderlerini şu sözlerle eleştirmişti:
Akşener liderlere sert sözlerle yüklendi
Akşener'in masayı dağıtmadan önce gerçekleşen Altılı Masa toplantısında da Millet İttifakı liderlerine yönelik sert ifadeler kullandığı öne sürüldü. Milliyet yazarı Güneri Cıvaoğlu, Akşener'in Altılı Masa toplantısında Kılıçdaroğlu, Babacan ve Uysal'a çok sert sözlerle yüklendiğini iddia etti. Cıvaoğlu, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı: