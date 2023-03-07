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2 Mart'taki Altılı Masa toplantısının detayları ortaya çıktı: Akşener ortaklarını yerden yere vurdu

Geçtiğimiz günlerde "Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz" diyerek masayı dağıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2 Mart'taki Altılı Masa toplantısında Millet İttifakı liderlerini yerden yere vurduğu öne sürüldü. İYİ Parti liderinin Kılıçdaroğlu’na, "Sizin seçilemeyeceğinizi Belediye Başkanınız bile söyledi bana" dediğini öne süren Milliyet yazarı Güneri Cıvaoğlu, "Akşener sinirini yatıştırmak için 20 dakika kadar masadan kalkıp koridorlara çıkmış." dedi.

11:04 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Altılı Masa'nın 2 Mart'taki toplantısı, Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşmişti.

Altılı Masa'nın 2 Mart'taki toplantısı, Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta
"Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz"
diyerek 6'lı masadan ayrılma kararı aldıklarını açıklamıştı.

"Şahsi hırslar ön plana çıktı"

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık için çağrıda bulunan Akşener, Millet İttifakı liderlerini şu sözlerle eleştirmişti:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını görüş bildirdiler. Biz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini aday olarak belirttik. Ancak görüşlerimiz masadakiler tarafından reddedildi. Şahsi hırslar ön plana çıktı. Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir."

Akşener liderlere sert sözlerle yüklendi

Akşener'in masayı dağıtmadan önce gerçekleşen Altılı Masa toplantısında da Millet İttifakı liderlerine yönelik sert ifadeler kullandığı öne sürüldü. Milliyet yazarı Güneri Cıvaoğlu, Akşener'in Altılı Masa toplantısında Kılıçdaroğlu, Babacan ve Uysal'a çok sert sözlerle yüklendiğini iddia etti. Cıvaoğlu, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Akşener hafta sonu açıklamasını yapmadan önce son toplantıda yaşananlarla ilgili ilginç anekdotlar dinliyorum.
Akşener, Kılıçdaroğlu’na, “Sizin seçilemeyeceğinizi Belediye Başkanınız bile söyledi bana” demiş…
Ali Babacan’a, “Sizin yaptığınız özelleştirmelerle ekonomi bu hale geldi” eleştirisini yöneltmiş.
Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal “Siz zaten oylarınızla hesapta bile yoksunuz” söylemiyle payını almış.
Sadece Karamollaoğlu’na dokunmamış.
Akşener sinirini yatıştırmak için 20 dakika kadar masadan kalkıp koridorlara çıkmış."



#Meral Akşener
#İYİ Parti
#Altılı Masa
24 dakika önce
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