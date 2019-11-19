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ANTALYA TÜRKİYE EKONOMİSİ

2 milyon liralık ucuz tatil dolandırıcılığı iddiasına 9 tutuklama

2 milyon liralık ucuz tatil dolandırıcılığı iddiasına 9 tutuklama

Antalya merkezli 7 ilde, Almanya’da kurdukları şirket üzerinden uluslararası seyahat acentelerinin ismini kullanarak 2 milyon TL civarında dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 23 şüpheli şafak operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
7 ilde isimleri tespit edilen 23 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.
7 ilde isimleri tespit edilen 23 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ’Kurulmuş Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık’ suçu yaptığını belirledikleri bir şebekeyi takibe aldı.

  • Siber ekipleri, şüphelilerin, Almanya’da başka ülke vatandaşları adına kurulan şirketler üzerinden, oluşturulan web sayfaları ve sosyal medya platformlarında Antalya’daki 5 yıldızlı otellere ait görseller ve uluslararası seyahat acentelerinin isimlerini kullanarak normal fiyatın çok altında ucuz otel ve uçak rezervasyonu yapıldığını belirledi.

Şüphelilerin konum bazlı sponsorlu reklamlar vererek, Antalya, İstanbul ve Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kurmuş oldukları çağrı merkezi ofisleri aracılığıyla otel ve uçak rezervasyonlarıyla sahte fatura düzenledikleri bilgisine ulaşıldı. Çalışmalarını derinleştirerek sürdüren ekipler şüphelilerin, dolandırdıkları kişilerden elde ettikleri parayı önce Almanya ve İsviçre’de bulunan farklı ülke vatandaşları adına açılan banka hesaplarına aktardıkları ve bu hesaplardan da kendi hesaplarına aktararak çoğunluğu Türklerden oluşan yüzlerce Alman vatandaşı ile farklı ülke vatandaşlarını dolandırdıkları tespit etti.

İHA
Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramada, çok sayıda sahte otel rezervasyonlarına ait fatura, sahte oluşturulmuş acente şirket sözleşmeleri, yurt dışında başka şahıslar adına açılmış banka hesapları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

7 ilde eş zamanlı baskın

  • Ulaştıkları bilgiler doğrultusunda ekipler, Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi olmak üzere 7 ilde isimleri tespit edilen 23 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Çok sayıda dijital veri

Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramada, çok sayıda sahte otel rezervasyonlarına ait fatura, sahte oluşturulmuş acente şirket sözleşmeleri, yurt dışında başka şahıslar adına açılmış banka hesapları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde şüphelilerin sahte rezervasyon faturaları ile diğer belgeleri gizli bir sistemle depolayarak, bu şekilde kendilerini gizlemeye çalıştıkları belirlendi.

Şüphelilerin yurt dışında bulunan banka hesaplarından 2 milyon TL’yi Türkiye’de bulunan kendi hesaplarına aktararak kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin Türkiye’deki mal varlıklarına mahkeme kararı ile tedbir konuldu.

İHA
Antalya merkezli 7 ilde, Almanya’da kurdukları şirket üzerinden uluslararası seyahat acentelerinin ismini kullanarak 2 milyon TL civarında dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 23 şüpheli şafak operasyonuyla yakalandı.

9 tutuklama

Aralarında kadınların da olduğu 23 şüpheli işlemlerinin ardından ’Kurulmuş Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık’ suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i serbest bırakılırken, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 9’u ise tutuklandı.

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