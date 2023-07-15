2. ŞEHİT MUSTAFA CAMBAZ FOTOĞRAF YARIŞMASI: Adını ve sevgisini yaşatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı ile meydanlara inen gazetemizin emektar muhabiri şehit Mustafa Cambaz’ın adını yaşatmak ve 15 Temmuz ruhunu diri tutmak adına bu yıl 2. kez Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması düzenliyoruz. Başvuruların devam ettiği yarışmada bu yıl toplamda 600 bin TL ödül dağıtılacak.

SEVGİSİNİ YAŞATALIM

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu yarışmaya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Geçtiğimiz yıl başlattığımız Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’nın ikincisini bu yıl da düzenliyoruz. Mustafa, iyi bir gazeteci, mükemmel bir insan ve fotoğraf tutkunuydu. Bütün fotoğraf severleri, büyük bir katılım ve ilgi beklediğimiz bu yarışmaya davet ediyoruz. Fotoğrafçılık tutkusunu tarih ve kültürle birleştiren Cambaz, 'kayıt fotoğrafçılığı' diye adlandırdığı bir yeniliğe imza atmıştı. O, bu topraklara olan sevgisini fotoğraflarına yansıttı. Yetmedi, 15 Temmuz ihanet girişimi karşısında ülkemiz için canını feda ederek Türkiye’nin kalbine gömüldü. Şehit Mustafa Cambaz, 2000’li yıllardan itibaren bütün Türkiye’yi

adım adım gezerek 10 binin üzerinde fotoğraf çekmiş ve ulu camileri kayıt altına almıştı. Biz de Yeni Şafak olarak istedik ki onun fotoğrafa olan ilgisi ve sevgisi yarım kalmasın ve bu yarışma vesilesiyle hep yaşasın. Fotoğraflarıyla gündeme imza atan muhabirlerimizden ve fotoğrafa gönül veren herkesten başvurularını bekliyoruz"

SON BAŞVURU TARİHİ 7 AĞUSTOS

“2022’ye Damgasını Vuran Haber Fotoğraflar”, “Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar”, “Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi - Serbest Haber)”, “Cep Telefonu Fotoğrafları” şeklinde 4 kategoriden oluşan yarışmaya yeni bir kategori daha eklendi. Bu yıl Mustafa Cambaz’ın hayatında önemli bir anlamı olan “Ayasofya Camii” fotoğrafları yarışma kategorisine sokuldu. Cambaz müze olarak çektiği Ayasofya Camii’ni kitaplaştırmıştı. “Hikâyeyi Tamamla: Ayasofya Camii Özel Ödülü” Ayasofya’yı, cami olarak çeken fotoğrafçılar arasında dereceye girenlere özel ödül verilecek. Yarışmaya son başvuru tarihi 7 Ağustos günü sona erecek.

13 KİŞİYE 600 BİN TL ÖDÜL

Yarışmada toplam 600 bin TL ödül verilecek. Şartnameye göre bir kişi her kategoride yarışabilecek. Yarışmacılar her kategoriye en fazla 3’er fotoğrafla katılabilecek. “Sergilemeye Hak Kazanan” fotoğraflar da tören esnasında katılımcıların beğenisine sunulacak. Eserler, Ketebe yazarlarının gözünden de yorumlanacak. Sergilenmeye değer ve ödüle layık görülen karelerden oluşturulacak kitap; özgün yorumları, farklı bakış açılarını ve unutmak istemediğimiz anları sanatseverlere sunacak.

SEÇİCİ KURULDA USTA İSİMLER YER ALIYOR

Yarışmanın seçici kurulunda usta fotoğrafçılar yer alıyor: Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul, Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz, Ümit Bektaş, Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç, Fotoğraf Sanatçısı Gül Işık ve Mehmed Özçay.

5 bin fotoğraf yarıştı

Cambaz’ın fotoğrafçılık tutku Albayrak Grubu tarafından bir adım daha öteye taşındı. Cambaz’ın anısına “Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması” düzenlendi. Geçen yıl ilki düzenlenen yarışma için 17 Kasım 2021 - 17 Ocak 2022 tarihleri arasında mustafacambazfotografyarismasi.com üzerinden online olarak başvurular alındı. Yarışma “2021’de Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları”, “Kültürel ve Tarihî Fotoğraflar”, ve “Drone Çekimi - Serbest Haber” olmak üzere 3 kategoride düzenlendi. Gazeteci ve Fotoğrafçı Coşkun Aral, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Yurdakul, Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz ve Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç’in yer aldığı jüri üyeleri gönderilen 5 bine yakın fotoğrafı tek tek inceledi. Zorlu değerlendirme süreci sonrasında 9 kişi ödüle layık görüldü. Yarışmayı kazanan birincilere 15.000 TL, ikincilere 10.000 TL, üçüncülere ise 5.000 TL olmak üzere, 9 kişiye toplam 90 bin TL ödül takdim edildi.















