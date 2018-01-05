İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün yaptığı konuşmada polisin, uyuşturucu satıcılarını yakaladığında, o satıcının kendi evlatlarını zehirlediğini düşünerek buna göre muamele yapmaları gerektiğini söylemişti.

'Kırın ayaklarını suçu da bana atın'

Bakan Soylu konuşmasının devamında ise "Polislerimize söylüyorum, kırın bunların ayağını, suçu da bana atın, kimse bizim çocuklarımızı zehirleyemez." ifadelerini kullanmıştı.

"Olayın büyüklüğüne dikkat çektim"

Hafta boyunca gündemde tartışma konusu olan sözler için, Bakan Soylu'dan bir açıklama daha geldi. Hürriyet'e konuşan Soylu, uyuşturucu satıcıları için polislere verdiği 'ayak kırma' talimatıyla ilgili "Ben olayın büyüklüğüne dikkat çekmek için bu ifadeyi kullandım." dedi.

"2 yıldır söylüyorum kimse kırmadı!"

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada "Yargıya güveniyorum, çünkü bu konuda görevini tam yapıyor. Ben olayın büyüklüğüne dikkat çekmek için bu ifadeyi kullandım. Kararlı olmalıyız, kararlılığımızı göstermeliyiz. Başka türlü dikkat çekemeyiz. İki yıldır bunu söylüyorum, hiçbir polis gidip ayak kırmadı" dedi.

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