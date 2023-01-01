20 yılda yaptıklarımız ‘başlangıç’: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla çok daha büyük bir atılımı başlatacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen 20 yılı hedeflerinin besmelesi olarak gördüklerini belirterek “Yeni başlıyoruz” dedi.

Yeni yıl için video mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün sadece bir yılı bitirip, yeni bir yılı karşılamakla kalmadıklarını, aynı zamanda Cumhuriyet’in ilk yüzyılının geride bırakılıp yeni yüzyılına adım atılacağı bir döneme girildiğini söyledi. “Hiç şüphesiz, 2021’in son aylarında başlayıp 2022 boyunca süren ekonomik sıkıntılar, hepimizin canını sıkmıştır” diyen Erdoğan, koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yol açtığı ekonomik sarsıntının ister istemez Türkiye’yi de etkilediğini belirtti.

MİLLETİMİZİ YALNIZ BIRAKMADIK

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu süreçte Türkiye’yi, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyadan ayıran en önemli özellik, istihdamdan ve üretimden taviz vermeyen ekonomi modeli olmuştur. Evet, bu ülkede bir hayat pahalılığı yaşanmıştır. Ama vicdan sahibi herkes kabul edecektir ki aynı zamanda bu ülke tarihinin en yüksek istihdam oranına, en yüksek üretim gücüne, en yüksek ihracat rakamına da aynı dönemde ulaşmıştır. Bir başka ifadeyle, biz milletimizi hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmadık, kendi kaderine terk etmedik. Şayet bugün Türkiye, yaşadığı onca saldırıya, dünyayı kasıp kavuran onca krize rağmen hala dimdik ayaktaysa, bunu verdiğimiz kararlı mücadeleye, uyguladığımız özgün siyaset ve ekonomi politikasına borçludur.”

REKLAM

ÇOK DAHA BÜYÜK ATILIM BAŞLATACAĞIZ

“Ülkemizin neresine gidersek gidelim yüzlerce fabrikanın inşaatının yükseldiğini, açılışının yapıldığını, yurt içine ve dışına harıl harıl mal sevk edildiğini görüyoruz. Turizmde kayıplarımızı telafi etmekle kalmayıp, tarihimizin en yüksek gelir seviyesine ulaştığımız bir sezonu bitiriyoruz. Hangi alana bakarsanız bakın benzer fotoğraflar göreceksiniz. Altını çizerek tekrar ifade etmek isterim ki 2022’yi de tıpkı son 20 yılımız gibi sıkıntılarımızdan daha büyük kazançlarımızla kapattık. İnşallah 2023’te ülkemizde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, Cumhuriyetimizin yeni asrına yakışır çok daha büyük bir atılımı başlatacağız.”

YAPTIKLARIMIZI BAŞLANGIÇ GÖRÜYORUZ

Erdoğan, hedeflerinin küresel siyasi ve ekonomik ligin en üst dilimine girmek değil en üst dilimin de ilk sıralarında yer alacak siyasi ve ekonomik güce kavuşmak olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti: “Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını, bu büyük hamlenin temeli, başlangıcı, besmelesi olarak görüyoruz. Yani, yeni başlıyoruz. Amacımız, bu başlangıcı en iyi ve etkin şekilde yaparak, gençlerimize Türkiye Yüzyılı’nı, hedeflerimize, hayallerimize, medeniyet ve tarih mirasımıza uygun şekilde başarıya ulaştırabilecekleri bir ülke bırakmaktır.”

REKLAM

BU SENE VERDİĞİMİZ SÖZÜN MİLADI

Milli Mücadele’nin 100’üncü yıl anmalarına, 2019’da Samsun’la başladıklarını hatırlatan Erdoğan, “Esasen, Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen 4 yıllık dönemdeki her 100’üncü yıl anmasını, hep beraber coşkulu bir şekilde yaşamayı ümit ediyorduk. Bunun için çok ciddi hazırlıklar da yapmıştık. Ancak, Kovid-19 salgını çerçevesinde uygulanan tedbirler, bizi bu dönemi daha sade anma törenleriyle geçirmeye mecbur bıraktı. Öyle ki Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yılında dahi tebrik mesajlarıyla yetinmek durumunda kaldık” diye konuştu.

100. YILIMIZI COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ

Erdoğan, bu sıkıntılı günlerin geride kaldığını belirterek şöyle devam etti: “Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100’üncü yılının sevincini, inşallah, 29 Ekim 2023’te hayal ettiğimiz şekilde coşkuyla yaşayabileceğiz. Ayrıca 2023, milletimize 12 yıl önce verdiğimiz bir sözün de miladıdır. Türkiye’nin 2023 hedeflerini ilan etmesinden hemen sonra başlayan ve bugüne kadar kesintisiz süren hadiseler, bir yönüyle de bu adımla ne kadar çok güç odağını ürküttüğümüzün ifadesidir. Her ikisi de 2013’te yaşanan Gezi olaylarından 17-25 emniyet-yargı darbe girişimine, PKK’nın çukur eylemlerinden DEAŞ’ın sınırlarımızı tacizine, 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsünden 2018’de ekonomimizi hedef alan uluslararası sabotaja kadar dört bir yandan sayısız saldırıya maruz kaldığımız bu kritik dönemde, verdiğimiz çok yönlü mücadele yanında, 2023 hedeflerimizden de asla geri adım atmadık.”

REKLAM

YOLUMUZA HEP DEVAM ETTİK

“Tam tersine milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek, terörle mücadele stratejimizi tehditleri kaynağında yok etme yönünde genişleterek, teröristleri açtıkları çukurlara gömerek, darbecilerin başını ezerek, ekonomik tetikçileri kendi programlarımızla hüsrana uğratarak, küresel krizleri fırsata dönüştürmek için ülkemizin kaynaklarını tam kapasite harekete geçirerek, velhasıl beraberce var gücümüzle mücadele ederek, 2023 hedeflerimizin kılavuzluğunda yolumuza hep devam ettik.”

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞARAK BAŞARDIK: YAKLAŞIK 300 TWEET ATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla 2022’de Türkiye’ye kazandırılan hizmetleri değerlendirdi. Erdoğan, paylaşımında “Bugün sadece yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz. Şimdi 2022’de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi’nden sıfır atık eğitimlerine, savunma sanayiindeki yeniliklerden fabrika açılışlarına kadar 2022 yılında yapılan hizmetleri anlatan yaklaşık 300 tweet attı.

REKLAM

İbadethane ve cemevlerine doğal gaz indirimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Ocak 2023’ten geçerli olmak üzere ibadethaneler ve cemevlerinde kullanılan doğal gaza yüzde 42,73 oranında indirim yapıldığını duyurdu. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında “İbadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda yüzde 42,73 indirim yapma kararı aldık. Ayrıca sanayi kuruluşlarında kullanılan elektrik ile elektrik üretiminde tüketilen doğal gazın fiyatını da farklı oranlarda düşürdük” ifadelerini kullandı.