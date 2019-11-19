2008’deki Güneş Harakatında şehit düşen pilotlarla havalanmışlardı: Diğer iki pilot da 15 Temmuz’da bomba yağdırmış!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine yönelik Güneş Harekatı'nı 21 Şubat 2008'de başlatmıştı. Yıllar sonra harekata katılan helikopterlerden birinin 15 Temmuz hain darbe girişimine de katıldığı ortaya çıktı.

Helikopterlerden birinin düştüğü operasyon uzun süre aydınlatılamadı. TRT Haber ise diper helikopterdeki pilotların ifadelerine ulaştı.

2008 yılındaki operasyon, adını Şehit Asker Kasım Aksoy'un çorapları yırtık çocuğundan alıyordu. Arazi koşulları çetin, mevsim kıştı. Harekat sırasında, 2 helikopter pilotu şehit oldu.

Pilot Yüzbaşı Tekin Işık ve Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan şehit düştü. Helikopterin, teröristlerce fırlatılan bir roketle düşürüldüğü üzerinde duruldu. O kadar ki askerlerin naaşlarına bile o an ulaşılamadı.

Olayla ilgili yeterli bilgi veremediler

Helikopterin neden ve nasıl düştüğü uzun bir süre muamma olarak kaldı. Çünkü olay esnasında bir şey olmayan 2 numaralı helikopter hep soruldu. O helikopterin pilotları da yetkili makamlara olayla ilgili yeterli bilgi veremedi. Karanlık noktaların bazıları aydınlatılamadı. Şehitlerin cenazeleri ise sınırın öte tarafında gerçekleştirilen özel bir operasyonla ancak alınabildi.

Diğer helikopterdeki pilotlar FETÖ'nün darbe girişiminde yer aldı

İkinci helikopterin pilotlarından biri 15 Temmuz sürecinde Ankara'ya bomba yağdıran eski Pilot Yarbay İlkay Ateş olduğu ortaya çıktı. Darbeci Yarbay Ateş, Genelkurmay, Jandarma ve TRT kampüslerinin olduğu yere helikopterden ateş açtı.

Halen darbe teşebbüsünden tutuklu olan Yarbay Özcan Karacan, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'yı korumak için giden kobra aracını vur emrini de darbeci yarbay İlkay Ateş'e veriyor.

İlkay Ateş, Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki 15 Temmuz Darbe Girişimi davasında halen tutuklu. Ateş savcılık ifadesinde birçok şeyi itiraf ediyor. Bunlardan bir tanesi de kurmaylık sınavlarına soruları çalarak girdiği.

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Eski pilot İlkay ifadesinde şunları itiraf etti:

"Akif kod adlı ağabey, 1 yıl önce bana ileti bir tarihte yapılacak komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimi sınavlarına hazırlanmak maksadıyla bir adet SD hafıza kartı içerisinde daha önce çalınmış sorular ile yine önem derecesine göre altları sarı, yeşil ve mavi renklerle çizilmiş dijital hazırlık kitaplarını verdi. Sınavda çıkan sorular ile bize verilen dijital belgedeki soruların yüzde 50'sinin aynı olduğunu anladım."

FETÖ yöneticileri: PKK'lıları vurmayın

Ateş, ifadesinde FETÖ yöneticilerinin kendilerine operasyonlarda PKK'lıları vurmayın diye telkinde bulunulduğunu da öne sürüyor.

2008'deki Güneş Harekatı'nda darbeci Yarbay İlkay Ateş ile beraber aynı helikopterde pilotluk yapan bir diğer isim de halen tutuklu olan eski Binbaşı Ali Ercan.

Ercan, 15 Temmuz gecesi helikopterle Cumhurbaşkanlığı ve Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı üzerinde uçuş gerçekleştirerek ateş açtı.

15 Temmuz 2016 tarihinde saat 23:46’daki telsiz kaydı:

İlkay Ateş: O şey yapar sen şeye meclise devam et abi meclisin yollarını açın.

Ali Ercan: Gelen bi araç var.

Özcan Karacan: Vurun vurun direneni.

Ali Ercan: Komutanım burada 4 tane araç var ne yapalım.

İlkay Ateş: Vurun vurun, özel kuvvetlere gelen 4 tane polis aracıysa vurun.

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Örgüt evliliği yapmış

Darbeci Binbaşı Ali Ercan ifadesinde, FETÖ yapılanması ile 1993’te Balıkesir’de tanıştığını, askeri okullar döneminde de örgüt üyeleriyle görüşmelere devam ettiğini anlattı.

Önceki beyanlarında tanıdığı FETÖ mensuplarının isimlerini de veren sanık Ercan, 2013’te yaptığı evliliği de örgütün sağladığını söyledi.

15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsüne katıldıktan sonra kaçan darbeci Binbaşı Ercan, Edirne'de yakalanmıştı.