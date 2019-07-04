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2009 Polis Koleji Sınavı'na yönelik soruşturmada 30 gözaltı kararı

Polis Koleji Giriş Sınavı FETÖ soruşturmasında gözaltı kararları

2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 30 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

14 İLDE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı sorularının önceden ele geçirilerek FETÖ üyelerine dağıtılması ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda 14 ilde sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 12 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların, Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilmeye başlandığı belirtildi.

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