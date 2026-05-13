2018’den beri aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

19:5413/05/2026, Çarşamba
AA
Firari hükümlü saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. (Foto: Arşiv)
Niğde’de, FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A., Manisa ve Niğde emniyet ekiplerinin ortak operasyonuyla saklandığı adreste yakalandı. 2018 yılından bu yana aranan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 2018'den beri aranan ve "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın saklandığı adresi tespit etti.

Hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Niğde'ye getirilen hükümlü, cezaevine teslim edildi.



