On bir ayın sultanı Ramazan başladı. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.

Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, Ankara'da sahur ve iftar saatlerini bulabilirsiniz.

Ankara'da bugün sahur yapıldıktan sonra saat 03:57'de ezan ile birlikte oruç başladı. Oruç saat 19.55'te okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak.

Ankara'da imsak ve iftar saatleri için tıklayınız

Ankara'da imsak ve iftar saatleri

Ankara Ramazan imsakiyesi.

GÜNDEM İlk sahur ilk iftar saat kaçta?

2019 fıtır sadakası ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş başkanlığında toplanan kurulun, 2019 fıtır sadakası miktarını görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değerlendirmeler neticesinde fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2019 ramazan ayının başlangıcından 2020 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 23 lira olarak belirlenmesine karar verildi."

GÜNDEM İstanbul Ramazan imsakiyesi

GÜNDEM 2019 İzmir Ramazan imsakiyesi

OYNAT 01:59 Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Ramazan videosu 'Kardeşini Unutma Beklenen Sensin' sloganıyla bu Ramazan ayında yurt içinde 81 il 725 ilçede, yurt dışında ise 98 ülke ve 323 bölgedeihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefleyen Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan ayı için özel bir video yayınladı. BiP'te paylaş

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