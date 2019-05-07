Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Ankara Ramazan imsakiyesi
ANKARA

Ankara'da sahur ve iftar saati! 2019 Ankara Ramazan imsakiyesi

Ankara Ramazan imsakiyesi

2019 Ankara Ramazan imsakiyesi haberimizde. On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Peki Ankara'da sahur ve iftar saatleri kaçta? Diyanet'in takvimine göre, Ankara için Ramazan imsakiyesini haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2019 Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başladı.
2019 Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başladı.

On bir ayın sultanı Ramazan başladı. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.

Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, Ankara'da sahur ve iftar saatlerini bulabilirsiniz.

Ankara'da bugün sahur yapıldıktan sonra saat 03:57'de ezan ile birlikte oruç başladı. Oruç saat 19.55'te okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak.

Ankara'da imsak ve iftar saatleri için tıklayınız

Ankara'da imsak ve iftar saatleri

Ankara Ramazan imsakiyesi.

İlk sahur ilk iftar saat kaçta?
GÜNDEM
İlk sahur ilk iftar saat kaçta?

2019 fıtır sadakası ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş başkanlığında toplanan kurulun, 2019 fıtır sadakası miktarını görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değerlendirmeler neticesinde fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2019 ramazan ayının başlangıcından 2020 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 23 lira olarak belirlenmesine karar verildi."

İstanbul Ramazan imsakiyesi
GÜNDEM
İstanbul Ramazan imsakiyesi

2019 İzmir Ramazan imsakiyesi
GÜNDEM
2019 İzmir Ramazan imsakiyesi

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Ramazan videosu
OYNAT 01:59
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Ramazan videosu
'Kardeşini Unutma Beklenen Sensin' sloganıyla bu Ramazan ayında yurt içinde 81 il 725 ilçede, yurt dışında ise 98 ülke ve 323 bölgedeihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefleyen Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan ayı için özel bir video yayınladı.

Ramazan’da tok tutan yiyecekler
FOTOĞRAF 10
Title
Tam buğday ekmeği - Beyaz ekmekler yerine tam buğday ekmekleri tercih edilmelidir. Hem daha tok tutarlar hem de B grubu vitaminlerce daha zengindirler
Title
Süt - Biri iftarla sahur arasında biri sahurda olmak her gün 2 bardak süt içilmeli. Süt önemli bir kalsiyum ve D vitamini kaynağı olmasının tok tutarak açlık hissini bastıracaktır.
Title
Yumurta - Uzmanlar, en kaliteli protein olması, uzun süreli doygunluk hissi sağlaması nedeniyle ramazan ayında sahur sofralarında yumurtanın bulunmasını gerekli kılıyor. Kahvaltıda yumurta tüketilen günlerde gün içerisindeki iştah seviyesi daha düşük seyreder.
Title
Meyve - Yapılan araştırmalar sonucunda yapısında triptofan aminoasidi fazla olan besinlerin iştahı azalttığı belirtilmiştir. Muz, avokado, yulaf ve süt triptofan bakımından zengin gıdalardır. Bezelye, fıstık, fasulye gibi albumin bakımından zengin besinler tüketerek iştahınızı azaltabilirsiniz. Meyveler doğal şeker kaynağıdır. Sahurda tüketeceğiniz 2-3 porsiyon meyve sizi gün içinde rahatlatacaktır. Kan şekerinde hızlı iniş çıkışlar açlık hissinin oluşmasındaki en önemli faktörlerden birisidir.
Title
Ceviz - Yağlı tohumlar besinlerin mideden geçiş hızını yavaşlattığı için tokluğun uzamasına neden olur. Bu nedenle sahurda; ceviz ve fındık gibi yağlı tohumlardan tüketebilirsiniz.
Title
Peynir - Her sahurda en az 60 gr. kadar peynir tüketilmelidir.
Title
Kefir - Kefir Sindirimi ve hazmı kolay, besleyici bir içecektir. Tıpkı yoğurt gibi sindirim sisteminin desteklenmesine yardımcı bir fermente edilmiş süt ürünüdür. Yoğurttan daha yoğun olan probiyotik içeriği ile barsaktaki iyi huylu bakterilerin artmasına yardımcı olur, kötü huylu bakterilerin yerleşmesini önler.
Title
Sebze - Ayrıca bol sebzeyi sahurda bulundurmak gerekir. Çünkü bol sebze vitamin-mineral ihtiyacını karşılaması bakımından önem taşır.
Title
Tarçın - Tarçın üzerine yapılan sayısız çalışmanın sonuçları bir tutam tarçının dahi yemek sonrası insülin tırmanışlarını engelleyip, açlıklara son verdiğini göstermiştir. Ramazanda kan şekerinin dengelenmesinin yanı sıra trigliserid ve kolesterol seviyelerin düşürülmesi isteniyorsa düzeli olarak her gün silme bir çay kaşığı kadar tarçın tüketilebilir.
Title
Çörekotu - Çörekotu, birçok faydası yanında doygunluk hissi sağlamasıyla da ramazanda tüketilmesini önerdiğim bir baharattır. Sahurda öğütülerek ya da tam haliyle salatalara, yoğurda eklenecek çörekotu doygunluk hissi dışında zindelik de yaratır.
Ramazan’da tok tutan yiyecekler
Ramazan ayında nefsimizi terbiye ederken vücut sağlığını da ihmal etmemeliyiz. Uzun süren yaz günlerinde oruç tutarken tok tutacak yiyecekleri tüketmeye özen göstermeliyiz. Böyle uzun süre acıkmaz ve vücut direncini koruyabiliriz. Peki nedir bu tok tutan yiyecekler? İşte Ramazan'da tok tutan yiyecekler:
Bahçeli konuşuyor

Bahçeli konuşuyor

​MHP liderinden grup toplantısında önemli mesajlar.
Türkiyede bir ilk olacak

Türkiye'de
bir ilk olacak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kullanıma açıldı.
Aracını satsa bile ödeyemez

Aracını satsa bile ödeyemez

112 bin TL'lik köprü geçiş cezasına tüketicilerden tepki.
İran resmen duyurdu

İran resmen duyurdu

Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya'ya nükleer mesajı.
Kilosu 200<br>kurusu 800 TL

Kilosu 200
kurusu 800 TL

​Çevre illerden vatandaşlar akın ediyor.
Ambargoyu <br>delecek araç

Ambargoyu
delecek araç

​İran, Türkiye ve Rusya için geliştirdiğini açıkladı.
225 milyon<br>dolarlık yeni yüz

225 milyon
dolarlık yeni yüz

​Tofaş Egea modeli için sürpriz bir karar aldı.

Yeni Filistin<br>kurmak istiyorlar

Yeni Filistin
kurmak istiyorlar

İsrail gazetesi 'Yüzyılın Anlaşması'nı yayımladı.
Dolarsızlaştırma operasyonu

Dolarsızlaştırma operasyonu

​Rusya'dan dolara rezerv darbesi.
Şemsiyesiz çıkmayın

Şemsiyesiz çıkmayın

​Meteoroloji'den tüm yurt için sağanak uyarısı.
İstanbul'a taşınacak

İstanbul'a taşınacak

İki lider ortak miting yapma kararı alabilir.
Çete dedi<br>hedef gösterdi

Çete dedi
hedef gösterdi

Kılıçdaroğlu YSK üyesi 7 hakimi tehdit etti.
36 günlük maraton

36 günlük maraton

İBB seçimleri 23 Haziran Pazar günü yapılacak.
MOSSAD istedi <br>ABD gönderdi

MOSSAD istedi
ABD gönderdi

ABD, Körfez'e uçak gemisi yolladı.
İdlib mutabakatına darbe

İdlib mutabakatına darbe

Esed, silahtan arındırılmış bölgelere saldırıyor.
BORON sıvı geliyor

BORON sıvı geliyor

Temizlik ürünü şimdi de mutfaklara girecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.