On bir ayın sultanı Ramazan başladı. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.
Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, Ankara'da sahur ve iftar saatlerini bulabilirsiniz.
Ankara'da bugün sahur yapıldıktan sonra saat 03:57'de ezan ile birlikte oruç başladı. Oruç saat 19.55'te okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak. Ankara'da imsak ve iftar saatleri için tıklayınız Ankara'da imsak ve iftar saatleri
Ankara Ramazan imsakiyesi.
GÜNDEM
İlk sahur ilk iftar saat kaçta?
2019 fıtır sadakası ne kadar?
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş başkanlığında toplanan kurulun,
2019 fıtır sadakası miktarını görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan değerlendirmeler neticesinde fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2019 ramazan ayının başlangıcından 2020 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede
23 lira olarak belirlenmesine karar verildi."
GÜNDEM
İstanbul Ramazan imsakiyesi
GÜNDEM
2019 İzmir Ramazan imsakiyesi
OYNAT 01:59
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Ramazan videosu
'Kardeşini Unutma Beklenen Sensin' sloganıyla bu Ramazan ayında yurt içinde 81 il 725 ilçede, yurt dışında ise 98 ülke ve 323 bölgedeihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefleyen Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan ayı için özel bir video yayınladı.
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Tam buğday ekmeği - Beyaz ekmekler yerine tam buğday ekmekleri tercih edilmelidir. Hem daha tok tutarlar hem de B grubu vitaminlerce daha zengindirler
Süt - Biri iftarla sahur arasında biri sahurda olmak her gün 2 bardak süt içilmeli. Süt önemli bir kalsiyum ve D vitamini kaynağı olmasının tok tutarak açlık hissini bastıracaktır.
Yumurta - Uzmanlar, en kaliteli protein olması, uzun süreli doygunluk hissi sağlaması nedeniyle ramazan ayında sahur sofralarında yumurtanın bulunmasını gerekli kılıyor. Kahvaltıda yumurta tüketilen günlerde gün içerisindeki iştah seviyesi daha düşük seyreder.
Meyve - Yapılan araştırmalar sonucunda yapısında triptofan aminoasidi fazla olan besinlerin iştahı azalttığı belirtilmiştir. Muz, avokado, yulaf ve süt triptofan bakımından zengin gıdalardır. Bezelye, fıstık, fasulye gibi albumin bakımından zengin besinler tüketerek iştahınızı azaltabilirsiniz. Meyveler doğal şeker kaynağıdır. Sahurda tüketeceğiniz 2-3 porsiyon meyve sizi gün içinde rahatlatacaktır. Kan şekerinde hızlı iniş çıkışlar açlık hissinin oluşmasındaki en önemli faktörlerden birisidir.
Ceviz - Yağlı tohumlar besinlerin mideden geçiş hızını yavaşlattığı için tokluğun uzamasına neden olur. Bu nedenle sahurda; ceviz ve fındık gibi yağlı tohumlardan tüketebilirsiniz.
Peynir - Her sahurda en az 60 gr. kadar peynir tüketilmelidir.
Kefir - Kefir Sindirimi ve hazmı kolay, besleyici bir içecektir. Tıpkı yoğurt gibi sindirim sisteminin desteklenmesine yardımcı bir fermente edilmiş süt ürünüdür. Yoğurttan daha yoğun olan probiyotik içeriği ile barsaktaki iyi huylu bakterilerin artmasına yardımcı olur, kötü huylu bakterilerin yerleşmesini önler.
Sebze - Ayrıca bol sebzeyi sahurda bulundurmak gerekir. Çünkü bol sebze vitamin-mineral ihtiyacını karşılaması bakımından önem taşır.
Tarçın - Tarçın üzerine yapılan sayısız çalışmanın sonuçları bir tutam tarçının dahi yemek sonrası insülin tırmanışlarını engelleyip, açlıklara son verdiğini göstermiştir. Ramazanda kan şekerinin dengelenmesinin yanı sıra trigliserid ve kolesterol seviyelerin düşürülmesi isteniyorsa düzeli olarak her gün silme bir çay kaşığı kadar tarçın tüketilebilir.
Çörekotu - Çörekotu, birçok faydası yanında doygunluk hissi sağlamasıyla da ramazanda tüketilmesini önerdiğim bir baharattır. Sahurda öğütülerek ya da tam haliyle salatalara, yoğurda eklenecek çörekotu doygunluk hissi dışında zindelik de yaratır.
Ramazan’da tok tutan yiyecekler
Ramazan ayında nefsimizi terbiye ederken vücut sağlığını da ihmal etmemeliyiz. Uzun süren yaz günlerinde oruç tutarken tok tutacak yiyecekleri tüketmeye özen göstermeliyiz. Böyle uzun süre acıkmaz ve vücut direncini koruyabiliriz. Peki nedir bu tok tutan yiyecekler? İşte Ramazan'da tok tutan yiyecekler: