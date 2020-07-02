ÖSYM'den ALES açıklaması: 2020 ALES/1 için yeniden başvuru alınacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Algün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 2020-ALES/1 için yeniden başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce 2020-ALES/1 başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
ÖSYM'den 2020-ALES/1 sınavı için yeni başvuru alınması ve sınav merkezi tercihlerinin güncellenmesine ilişkin yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:
- "13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacaktır.
- Adaylar başvurularını, başvurunun son günü mesai saati bitimine kadar ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya başvurunun son günü saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir. Sınav ücreti, 2-7 Temmuz 2020 tarihleri arasında (banka şubesinden ödeme yapacak adaylar için 7 Temmuz 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 7 Temmuz 2020 tarihi saat 23.59'a kadar) yatırılacaktır.
- Sınava 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir."