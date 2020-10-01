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2020 ALES başvuru ekranı! ALES başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

2020 ALES başvuru ekranı! ALES başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları başladı. Peki ALES başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman sona erecek? Haberimizde ALES başvurularına ilişkin detayları bulabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları başladı. ALES başvurularına ilişkin detaylar haberimizde.

ALES başvuru tarihleri

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 6 Aralık'ta uygulanacak sınava başvurularını bugünden itibaren 12 Ekim'e kadar yapabilecek.

ALES başvuruları nasıl yapılır?

Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirilebilecek.

HES kodu şartı

Başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

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Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2020-ALES Kılavuzu'nda yer alıyor.

ALES Başvuru ücreti ne kadar?

ALES sınav ücreti 130 TL.

Ödeme Yerleri: Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

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