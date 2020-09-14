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EĞİTİM

2020 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu: Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

Binlerce öğrenci MEB tarafından gerçekleştirilen bursluluk sınavında ter dökmüştü. 5 Eylül tarihinde tek oturum halinde yapılan sınavın soru ve cevap anahtarı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Şimdi öğrenciler '2020 Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanır?, Bursluluk sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak?' gibi soruların yanıtını merak ediyor. Bursluluk sınav sonuçlarına daire detayları sizler için derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 5 Eylül'de yapıldı.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 5 Eylül'de yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5 Eylül tarihinde tek oturum ile tamamlanan 2020 İlköğretim ve Orta öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İOKBS soruları ve cevap anahtarı MEB tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Öğrenciler, İOKBS soru ve cevapları ile bursluluk sınavı sonuçları hakkında ön tahminde bulunabiliyor. Peki, 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SONUÇ TARİHİ

  • MEB takvimine göre, Sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Bursluluk sınavı saat kaçta yapılacak?
GÜNDEM
Bursluluk sınavı saat kaçta yapılacak?

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP)bulunur.ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kontenjanlardaki değişimleri dikkate alın
GÜNDEM
Kontenjanlardaki değişimleri dikkate alın

BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

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