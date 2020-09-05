Burs kazanmak isteyen on binlerce öğrenci sınav maratonunu başarıyla tamamladı. Bugün girilen 2020 İOKBS'nin ardından en çok merak edilen konulan arasına sınav sonuçları girdi. Öğrencilerin bilgisine sunulan soru ve cevapların MEB tarafından yayınlanacağı tarih de merak ediliyor. İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonuçları ile soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Bursluluk sınav sonuçları açıklanma tarihi ne zaman?

Her yıl 5 Eylül 2020 tarihinde yapılan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursluluk sınavının sonuçları araştırılmaya başlandı. MEB takviminde yer alan bilgilere göre bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde erişime açılacak. Sonuçları www.meb.gov.tr üzerinden sorgulanabilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

GÜNDEM Bursluluk sınavı saat kaçta yapılacak?

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman yayımlanacak?

Bursluluk sınav sorularının 7 Eylül Pazartesi günü itibariyle hafta içi erişime açılması bekleniyor.

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Bursluluk sınav müfredatında hangi konulardan çıkacak?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada bursluluk sınavı konuları hakkında şunları söylemişti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."

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Bursluluk sınavı nasıl değerlendiriliyor?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

- Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

- İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayılarıbelirlenir.

- Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerlicevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puanhesaplanır.

- Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testinortalaması bulunur.

- Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standartsapması hesaplanır.

- Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapmakullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’agetiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

- Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarakher bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

- Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP)bulunur.

- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesisonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmaksuretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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- Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptalinekarar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerininyeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

- Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavlarıdeğerlendirmeye alınmayacaktır.

FOTOĞRAF 6 Kars Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Cevdet Akgün, pandemi sürecinde okula gidemeyince iş bulup aile ekonomisine katkı sağlamak istediğini söyledi. Ancak iş bulamadığını belirten Akgün, köyde kaldığı süre içerisinde arkadaşı Sinan Doğrul ile birlikte, kendi işlerini kurmaya karar verdiklerini ifade etti. Daha sonra kaz yetiştiriciliği işine girmeyi kararlaştırdıklarını anlatan Akgün, okul döneminde eğitim masrafları için biriktirmiş olduğu burs paraları ile 3 kaz aldı. Zamanla arkadaşı ile birlikte kaz sayısını 30’a çıkaran Akgün, ilerleyen süreçte devlet desteğinden de faydalanarak tesis kurup işini büyütmek istediğini belirtti. Köyde arkadaşı ile birlikte dönüşümlü olarak kazlarını merada otlatmaya çıkardıklarını ve hedefledikleri sayıya ulaştıktan sonra tesis kurmayı amaçladıklarını kaydeden Akgün, Bir tane çocukluk arkadaşım var. Kendisi ile komşuyuz. Onların 2-3 tane kazı vardı. O gün satmaya gitmişlerdi. Annesi babası geldiklerinde zaman kazları sattıklarını öğrendim. Sonra ne kadara sattıklarını öğrendim. Fiyatını sordum onlarda fiyatını söyledi. Baktım çok güzel para etmiş. Ben de arkadaşa dedim ki annen ile baban satmış. Beraber biz ikimiz burstan topladığımız para var. O para ile birkaç tane kaz alalım. Baktım işe yarıyor. Aldık ve çoğalttık. Hem o şekilde yaptık zaten. 2-3 tane kaz ile başladık. Şimdi 25-30 kazımız var. KYK’nın bize verdiği burstan topladığımız parayla elde ettik. Tabi hedefimiz 200 tane kaza ulaşmak. Gelecek gelir ile ailemden yeterli desteği alamadığım için eğitim masraflarımı karşılamaya harcayacağım. Ondan sonra KPSS’ye hazırlanıyorum. 4. sınıf öğrencisiyim. Dershaneye kaydolmam gerekiyor. Topladığım parayı dershane için harcayacağım. İleride de hedeflediğimiz sayıya ulaşınca devlet desteklemelerinde de faydalanarak işimizi büyütmeyi hedefliyoruz dedi. Pandemi döneminde biriktirdiği burs parası ile kaz yetiştiriciliğine başladı Ağrı Merkez Yukarı Küpkıran Köyü'nde ikamet eden üniversite öğrencisi Cevdet Akgün(24) iş bulamayınca biriktirdiği burs paraları ile kaz yetiştiriciliğine başladı. BiP'te paylaş

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