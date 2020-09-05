Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
EĞİTİM

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavı bugün gerçekleştirildi. 5,6,7. hazırlık sınıfı ile 9,10,11. sınıflarda eğitim gören öğrencilerin katıldığı sınavın sonuçları ve neye göre açıklanacağı en çok araştırılan konular arasına girdi. Peki, 2020 bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Burs kazanmak isteyen on binlerce öğrenci sınav maratonunu başarıyla tamamladı. Bugün girilen 2020 İOKBS'nin ardından en çok merak edilen konulan arasına sınav sonuçları girdi. Öğrencilerin bilgisine sunulan soru ve cevapların MEB tarafından yayınlanacağı tarih de merak ediliyor. İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonuçları ile soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Bursluluk sınav sonuçları açıklanma tarihi ne zaman?

Her yıl 5 Eylül 2020 tarihinde yapılan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursluluk sınavının sonuçları araştırılmaya başlandı. MEB takviminde yer alan bilgilere göre bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde erişime açılacak. Sonuçları www.meb.gov.tr üzerinden sorgulanabilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

Bursluluk sınavı saat kaçta yapılacak?
GÜNDEM
Bursluluk sınavı saat kaçta yapılacak?

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman yayımlanacak?

Bursluluk sınav sorularının 7 Eylül Pazartesi günü itibariyle hafta içi erişime açılması bekleniyor.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen bursluluk sınavının tarihi belli oldu
GÜNDEM
Koronavirüs nedeniyle ertelenen bursluluk sınavının tarihi belli oldu

Bursluluk sınav müfredatında hangi konulardan çıkacak?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada bursluluk sınavı konuları hakkında şunları söylemişti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak?
GÜNDEM
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak?

Bursluluk sınavı nasıl değerlendiriliyor?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

- Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

- İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayılarıbelirlenir.

- Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerlicevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puanhesaplanır.

- Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testinortalaması bulunur.

- Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standartsapması hesaplanır.

- Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapmakullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’agetiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

- Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarakher bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

- Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP)bulunur.

- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesisonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmaksuretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

- Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptalinekarar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerininyeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

- Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavlarıdeğerlendirmeye alınmayacaktır.

Pandemi döneminde biriktirdiği burs parası ile kaz yetiştiriciliğine başladı
FOTOĞRAF 6
Title
Kars Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Cevdet Akgün, pandemi sürecinde okula gidemeyince iş bulup aile ekonomisine katkı sağlamak istediğini söyledi. Ancak iş bulamadığını belirten Akgün, köyde kaldığı süre içerisinde arkadaşı Sinan Doğrul ile birlikte, kendi işlerini kurmaya karar verdiklerini ifade etti.
Title
Daha sonra kaz yetiştiriciliği işine girmeyi kararlaştırdıklarını anlatan Akgün, okul döneminde eğitim masrafları için biriktirmiş olduğu burs paraları ile 3 kaz aldı. Zamanla arkadaşı ile birlikte kaz sayısını 30’a çıkaran Akgün, ilerleyen süreçte devlet desteğinden de faydalanarak tesis kurup işini büyütmek istediğini belirtti.
Title
Köyde arkadaşı ile birlikte dönüşümlü olarak kazlarını merada otlatmaya çıkardıklarını ve hedefledikleri sayıya ulaştıktan sonra tesis kurmayı amaçladıklarını kaydeden Akgün, Bir tane çocukluk arkadaşım var. Kendisi ile komşuyuz. Onların 2-3 tane kazı vardı. O gün satmaya gitmişlerdi. Annesi babası geldiklerinde zaman kazları sattıklarını öğrendim. Sonra ne kadara sattıklarını öğrendim. Fiyatını sordum onlarda fiyatını söyledi. Baktım çok güzel para etmiş. Ben de arkadaşa dedim ki annen ile baban satmış. Beraber biz ikimiz burstan topladığımız para var. O para ile birkaç tane kaz alalım. Baktım işe yarıyor. Aldık ve çoğalttık. Hem o şekilde yaptık zaten. 2-3 tane kaz ile başladık. Şimdi 25-30 kazımız var. KYK’nın bize verdiği burstan topladığımız parayla elde ettik. Tabi hedefimiz 200 tane kaza ulaşmak. Gelecek gelir ile ailemden yeterli desteği alamadığım için eğitim masraflarımı karşılamaya harcayacağım. Ondan sonra KPSS’ye hazırlanıyorum. 4. sınıf öğrencisiyim. Dershaneye kaydolmam gerekiyor. Topladığım parayı dershane için harcayacağım. İleride de hedeflediğimiz sayıya ulaşınca devlet desteklemelerinde de faydalanarak işimizi büyütmeyi hedefliyoruz dedi.
Title
Title
Title
Pandemi döneminde biriktirdiği burs parası ile kaz yetiştiriciliğine başladı
Ağrı Merkez Yukarı Küpkıran Köyü'nde ikamet eden üniversite öğrencisi Cevdet Akgün(24) iş bulamayınca biriktirdiği burs paraları ile kaz yetiştiriciliğine başladı.


Abone Ol Google News
Seksen üç milyonun duası sizinle

Seksen üç milyonun duası sizinle

Türkiye yapılan kabadayılıklara sahada cevap verecek.
Otuz yıldır entrika çeviriyor

Otuz yıldır entrika çeviriyor

Tacizci sapık sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.
KitaplardaPKK güzellemesi

Kitaplarda
PKK güzellemesi

​Fransa'da skandal: Türkiye Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin bölgesini işgal etti.
Bu ne aptallık!

Bu ne aptallık!

​ABD'li komutan PKK'ya yardım edemeyeceği için hüngür hüngür ağladı.
Korona<br>onları da vurdu

Korona
onları da vurdu

​10 eczacı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kabine<br>bugün toplanıyor

Kabine
bugün toplanıyor

Doğu Akdeniz, koronavirüs tedbirleri, Yunanistan, idam, okulların son durumu.
İhanetin<br>önü açıldı

İhanetin
önü açıldı

Kabe İmamı'nın “normalleşme" hutbesi.
Beyrut<br>gibi olmasın

Beyrut
gibi olmasın

​Tartus limanında da yüklü miktarda tehlikeli madde bulunuyor.
Öksüz'ü Yeşilköy<br>imamı saklamış

Öksüz'ü Yeşilköy
imamı saklamış

​"Kimsesiz çocuklara yardım edeceğiz" diyerek para toplamışlar.
Ne ahlak<br>var ne kural

Ne ahlak
var ne kural

​ABD Başkanı mısın yoksa İsrail elçisi misin belli değil Trump.
Fransa'dan<br>tarihi çark

Fransa'dan
tarihi çark

​Yıllar önce kazandıkları kıta sahanlığı davasının tersini savunuyorlar.
Fırtına<br>Hause'yi bitiriyor

Fırtına
Hause'yi bitiriyor

​Aston Villa'nın yıldızı ile imza aşamasına gelindi.
Aşıda<br>istihbarat savaşları

Aşıda
istihbarat savaşları

​Ortalık Soğuk Savaş dönemindeki uzay yarışına döndü.
Gençler için<br>tehlike büyüyor

Gençler için
tehlike büyüyor

​Bakan Koca son bir ayın vaka oranlarını belirterek uyardı.
Nefesimiz yetmedi

Nefesimiz yetmedi

10 kişi kalan Sırbistan'ı zorladık ama yıkamadık...
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Bakan Koca, en çok vaka artışı görülen 5 ili açıkladı.

​Şenol Güneş'ten basın toplantısında tepki.
A Milliler ikinci maçta da galibiyet alamadı
Spor

A Milliler ikinci maçta da galibiyet alamadı

UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçımızda A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma boyunca rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen milli takımımız aradığı golü bir türlü bulamadı. İkinci yarının başında Sırbistan'da Kolarov'un atılmasıyla birlikte adeta tek kale oynayan Ay -Yıldızlılar yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'nın meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'nın meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Serrac'ı kabulünde, Libya'daki gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındı. İletişim Başkanlığının açıklamaya göre görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini belirtti. Görüşmede ayrıca Türkiye'nin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacak adımlar değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin Doğu Akdeniz'deki tavrı bölgesel barış açısından samimiyet testi olacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin Doğu Akdeniz'deki tavrı bölgesel barış açısından samimiyet testi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Erdoğan,AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB'nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Erdoğan, AB'nin Doğu Akdeniz'de sergileyeceği tutumun uluslararası hukuk ve bölgesel barış açısından bir samimiyet testi olacağını belirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.