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EĞİTİM

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2020 Bursluluk sınav giriş belgesi sorgulama

Koronavirüs nedeniyle ertelenen bursluluk sınavının tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik bursluluk sınavı için geri sayım devam ediyor. Haziran ayında yapılması planlanan ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Peki, İOKBS bursluluk sınav giriş belgesi nasıl alınır? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5,6,7,8 ve lise 9,10,11'inci sınıfları kapsayacak.
Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5,6,7,8 ve lise 9,10,11'inci sınıfları kapsayacak.

Bursluluk sınavı ne zaman? 2020 Bursluluk sınav giriş belgesi nasıl alınır? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5,6,7,8 ve lise 9,10,11'inci sınıfları kapsayacak. Öğrenciler eğitim hayatı boyunca alacakları burs için sınav telaşına girerken konuları, sınav tarihini ve sınav giriş belgesini sorguluyor.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tarihi değişti
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tarihi değişti

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 İOKBS bursluluk sınavı tarihi hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • 6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

2020 BURSLULUK SINAVI KONULAR NELER?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada bursluluk sınavı konuları hakkında şunları söylemişti:

"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."

EBA TV ile uzaktan eğitim başlıyor
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EBA TV ile uzaktan eğitim başlıyor

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  • Sınava katılacak tüm adaylara toplamda 100 soru sorulacak. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru için, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak. Sonuçlar ise 28 Eylül 2020 günü ilan edilecek.

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenecek.

Bakan Selçuk tarih verdi: Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek
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Bakan Selçuk tarih verdi: Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, '31 Ağustos tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik' dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Okullar 31 Ağustos'ta eğitime başlayacak
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Sağlık Bakanı Koca: Okullar 31 Ağustos'ta eğitime başlayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladı. Okullar bu takvimde eğitime başlamış olacak' dedi.


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