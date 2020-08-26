Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak?
EĞİTİM

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, üniversite hayali kuran milyonlarca adayın merakla beklediği YKS tercih sonuçlarını açıklandı. Yerleştirme sonuçlarının T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebileceği duyuruldu. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar KYK burs ve yurt başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Adaylar, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacağını merak ediyor.
​Adaylar, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacağını merak ediyor.

YKS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi. Buna göre adaylar, YKS yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Tercihlerin açıklanmasının ardından öğrenciler internette en çok merak edilen ise "KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak?" sorusunu aratmaya başladı. İşte ayrıntılar...

ÖSYM, YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı
GÜNDEM
ÖSYM, YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK burs ve yurt başvuruları hakkında Kredi Yurtlar Kurumu'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Geçen yıl burs başvuruları 16 Ekim'de, yurt başvuruları ise 19 Ağustos'ta başlamıştı. Bu sene burs başvurularının ekim ayının ilk haftasında yurt başvurularının ise eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

ÖSYM güncel YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı
GÜNDEM
ÖSYM güncel YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı

Kimler yurt başvurusunda bulunabilir?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

Polis ekipleri YKS sınavına yanlış belgeyle gelen engelli genç için seferber oldu
OYNAT 00:59
Polis ekipleri YKS sınavına yanlış belgeyle gelen engelli genç için seferber oldu
Van'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için okula gelen ve bacağından engelli Abdullah Milaz'ın, yanlış sınav kağıdı getirdiği anlaşılınca okulda görevli polis ekipleri seferber oldu. Sınava girecek olan öğrencinin yanlış sınav kağıdı ile okula geldiğini anlayan polis memuru Nurhayat Üstündağ, kendi imkanlarıyla öğrenciyi en yakın karakola götürerek yeni sınav kağıdı çıkarmasını sağladı. Polis memuru Üstündağ, sınav kağıdını çıkardıktan sonra sınava bir dakika kala öğrenciyi okula yetiştirdi.


Üniversite kayıt tarihleri ne zaman?

Elektronik ortamda başvuru : 29 Ağustos-2 Eylül 2020

Şahsen başvuru tarihleri: 31 Ağustos-4 Eylül 2020

Abone Ol Google News
Oynamayan korona olsun

'Oynamayan korona olsun'

Bu ​anonsu yapan piyaniste ve düğün sahibine para cezası.
5 bin yıllık

5 bin yıllık

Eskişehir'de Küllüoba kazısında bulundu.
Yunanistan: Erdoğan 2016dan sonra meydan okumaktan çekinmeyen bir hal aldı

Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

​Canlı Hayvan Pazarı, satışlarda patlama etkisi oluşturdu.
YKS tercih <br>sonuçları açıklandı

YKS tercih
sonuçları açıklandı

​ÖSYM, milyonlarca öğrencinin beklediği haberi duyurdu.

​Malazgirt Zaferi'nin 949. Yıl Dönümü kutlamalarında hitap ediyor.

PKK'nın zehir<br> ağına darbe

PKK'nın zehir
ağına darbe

'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başladı.

Gol makinesi geliyor

Gol makinesi geliyor

​​117 maçta 103 gol ve 31 asistle oynadı.

Cinsel saldırıda bulunduğu genç kız canına kıymıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.