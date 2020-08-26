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YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! YKS tercih sonuçları öğrenme ekranı sonuc.osym.gov.tr

ÖSYM, YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı

Üniversite hayali kuran öğrenciler bekleyişi sona erdi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. YKS yerleştirme sonuçlarına adaylar, ÖSYM'nin sitesinden ulaşabilecek. YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu. Haberimizden YKS tercih sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

YKS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda da YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

  • Buna göre adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

  • "6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS tercih sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilir. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizlere başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır."

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Kayıt işlemleri 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 arasında yapılacak


YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 arasında gerçekleştirilebilecek. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.

Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı.

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.

Polis ekipleri YKS sınavına yanlış belgeyle gelen engelli genç için seferber oldu
OYNAT 00:59
Polis ekipleri YKS sınavına yanlış belgeyle gelen engelli genç için seferber oldu
Van'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için okula gelen ve bacağından engelli Abdullah Milaz'ın, yanlış sınav kağıdı getirdiği anlaşılınca okulda görevli polis ekipleri seferber oldu. Sınava girecek olan öğrencinin yanlış sınav kağıdı ile okula geldiğini anlayan polis memuru Nurhayat Üstündağ, kendi imkanlarıyla öğrenciyi en yakın karakola götürerek yeni sınav kağıdı çıkarmasını sağladı. Polis memuru Üstündağ, sınav kağıdını çıkardıktan sonra sınava bir dakika kala öğrenciyi okula yetiştirdi.


Üniversite tercih döneminde bu yıl 2 milyonu aşkın kişi YÖK Atlas'ı kullandı

Üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla 2016'da hizmete sunulan YÖK Atlas'ı, bu seneki tercih dönemindeki kullanan kişi sayısı 2 milyon 155 bine ulaştı.

Böylelikle hizmete açıldığından itibaren 5 yılda sadece tercih dönemlerindeki toplam kullanıcı sayısı toplam 9 milyon 112 bin kişi oldu.

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