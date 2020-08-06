Kontenjanlardaki değişimleri dikkate alın

Sınava giren 1 milyon 672 bin 376 öğrencinin heyecanla beklediği 2020-YKS sonuçları açıklandı. Tercih heyecanı saran öğrenciler, sonuçlarını geçen senenin verileri ile kıyaslayarak değerlendirmeye başladı. Yüksek netler çıkarıp iyi bir sıralama geleceğini tahmin eden bazı öğrenciler, tam tersi bir durumla karşılaştı.

Bahçeşehir Koleji PDR Koordinatörü Sibel Durak da YKS sınav ve sonuçlarını değerlendirerek ‘Bu yıl daha dikkatli olunmalı’ uyarısını yaptı. Durak, “Örneğin bu yıl tahmini sayısal puanını 486 olarak hesaplayan bir aday, yine geçen yılki verilere göre 11 bin gibi bir sıralama gelmesini beklerken, 486 puanla 26 bininci olabildi” dedi.

GÜNDEM Üniversite tercihleri için geri sayım başladı

Bahçeşehir Koleji PDR Koordinatörü Sibel Durak, “Sayısal ve Eşit Ağırlık Puan türlerinden hazırlanan öğrencilerin hayal kırıklığı yaşamasının sebebi de bu puan yığılmaları nedeniyle geçen seneye göre beklediklerinin gerisinde bir sıralama ile karşılaşmalarıdır. Puanlardaki yığılmaları 2019 ile kıyasladığımızda benzer bir tablo görülmektedir. Örneğin 430 ve üzerinde puan alan toplam öğrenci sayısı 2019’da Sayısal Puanda 42.984 iken bu yıl 72.022’ye çıkmıştır. Yani 430-550 sayısal puan aralığındaki öğrenci sayısında neredeyse 30 bin kişilik bir artış olmuştur. Aynı şekilde 430 ve üzerinde puan alan toplam öğrenci sayısı 2019’da Eşit Ağırlık puanında 7.787 iken bu yıl 12.290 öğrenciye yükselmiştir. Yani 430-550 eşit ağırlık puan aralığındaki öğrenci sayısında 4.500 kişilik bir artış olmuştur. Tercihler mutlaka bu veriler dikkate alınarak yapılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

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Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

-Öğrencilerin tercihlerini yaparken puanı değil; başarı sıralamalarını dikkate almalı.

-YÖK-Atlas’taki ve kılavuzdaki veriler dikkatle incelenmeli ve tercih edilmesi düşünülen programların kontenjanlarındaki değişimler dikkate alınmalıdır.

-‘Tercih Listesi’ demek, bölümlerin puanlarına göre yüksekten düşüğe sıralandığı liste demek değildir. Tercih Listesi demek ‘istek listesi’ demektir. Yani adayın girmeyi en çok istediği üniversite ve/veya bölümden, girmeyi daha az istediği bölüme doğru sıralanan listedir. Dolayısıyla puanı daha düşük fakat daha çok istenen bir bölüm, puanı daha yüksek ama daha az istenen bir bölümün üstüne yazılabilir.

-Aday tercihleri arasında kazandığı takdirde kayıt olmak istemediği üniversite ve bölümlere kesinlikle yer vermemelidir. Çünkü bir sonraki yıl sınava girildiği takdirde, diploma notu katkısı yarıya düşecektir.

-Tercihler yapılırken uzman görüşü ve desteği alınması son derece önemlidir. Bu konuda sizi tanıyan rehber öğretmenler ve alanında profesyonel kariyer ve tercih danışmanları yardımcı olabilir.

-Adayların kendilerine şu soruları sorup verecekleri cevaplar doğrultusunda hareket etmeleri önemlidir: Gelecekte Ne Yapmak İstiyorum? Sahip Olduğum Özellikler Neler? İlgilerim, bilgilerim, yeteneklerim, yapabildiklerim ve yapamadıklarım neler? Bugüne kadar hangi alanlarda başarılı oldum/olamadım? Neler yapmaktan keyif alıyorum ya da hoşlanmıyorum? Ne hayal ediyorum? Hedeflerim neler? İş Yaşamı, Piyasanın Beklenti ve Gerçekleri Neler? Gelecekte piyasanın ihtiyaç duyacağı insan gücünün niteliklerini biliyor muyum?

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-Bir üniversiteyi araştırırken dikkat edilmesi gereken noktalar: Fiziksel, sosyal, ulaşım imkânları, bursluluk, barınma vb. imkânları, yatay Geçiş, çift ana dal ve yan dal olanakları, öğrenci başına yapılan yatırım, öğrencilerinin kendi üniversiteleri ile ilgili görüşleri, akademik kadrosu, yurtdışı bağlantıları, mezunlarının işe yerleşme oranı ve aktiviteleri.

-Yükseköğretim programlarını araştırırken dikkat edilecek noktalar: Kontenjan, işle ilgili istihdam oranları, bölümün, işin geleceği, gerektirdiği nitelikler, kazancı, geleceği vb.