2020 YKS tercih kılavuzu yayınlandı: ÖSYM YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
Üniversite tercihleri için geri sayım başladı
Üniversite sınavına giren ve sonuçlarını öğrenen adaylar için tercih dönemi başlıyor. YKS tercih dönemi için kısa bir süre kala adaylar için heyecan dorukta. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020 üniversite tercih işlemleri ile ilgili detaylar haberimizde...
Üniversiteye giriş için devam eden heyecanlı süreçte sona yaklaşıldı. 2020 YKS tercih dönemine çok kısa bir süre kala üniversite adayları YKS tercih süreci ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Haziran ayında üniversite sınavına giren adayların sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ÖSYM 2020 takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri 06-14 Ağustos tarihleri arasında başlayacak.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Üniversite tercihlerini yapmak için üniversite adaylarının kısıtlı bir süresi bulunuyor. Bu nedenle YKS tercihleri ne zaman bitiyor sorusunun cevabı da araştırılıyor. 6 Ağustos itibarıyla başlayacak YKS tercih tarihleri 14 Ağustos 2020’de sona erecek. Adayların bu tarihler arasında tercih işlemlerini tamamlaması bekleniyor.
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı. Bu kılavuz öğrenciler için ön bilgilendirme niteliğinde.
Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmekte.