Üniversite tercihleri için geri sayım başladı

Üniversiteye giriş için devam eden heyecanlı süreçte sona yaklaşıldı. 2020 YKS tercih dönemine çok kısa bir süre kala üniversite adayları YKS tercih süreci ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Haziran ayında üniversite sınavına giren adayların sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM 2020 takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri 06-14 Ağustos tarihleri arasında başlayacak.

GÜNDEM ÖSYM güncel YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Üniversite tercihlerini yapmak için üniversite adaylarının kısıtlı bir süresi bulunuyor. Bu nedenle YKS tercihleri ne zaman bitiyor sorusunun cevabı da araştırılıyor. 6 Ağustos itibarıyla başlayacak YKS tercih tarihleri 14 Ağustos 2020’de sona erecek. Adayların bu tarihler arasında tercih işlemlerini tamamlaması bekleniyor.

GÜNDEM ÖSYM Başkanı açıkladı: YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı. Bu kılavuz öğrenciler için ön bilgilendirme niteliğinde.

Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmekte.

YKS TERCİH KILAVUZU

GÜNDEM Uzmandan üniversite adaylarına tercih öncesi öneriler

OYNAT 00:59 Polis ekipleri YKS sınavına yanlış belgeyle gelen engelli genç için seferber oldu Van'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için okula gelen ve bacağından engelli Abdullah Milaz'ın, yanlış sınav kağıdı getirdiği anlaşılınca okulda görevli polis ekipleri seferber oldu. Sınava girecek olan öğrencinin yanlış sınav kağıdı ile okula geldiğini anlayan polis memuru Nurhayat Üstündağ, kendi imkanlarıyla öğrenciyi en yakın karakola götürerek yeni sınav kağıdı çıkarmasını sağladı. Polis memuru Üstündağ, sınav kağıdını çıkardıktan sonra sınava bir dakika kala öğrenciyi okula yetiştirdi. BiP'te paylaş

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