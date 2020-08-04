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EĞİTİM

2020 YKS tercih kılavuzu yayınlandı: ÖSYM YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

Üniversite tercihleri için geri sayım başladı

Üniversite sınavına giren ve sonuçlarını öğrenen adaylar için tercih dönemi başlıyor. YKS tercih dönemi için kısa bir süre kala adaylar için heyecan dorukta. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020 üniversite tercih işlemleri ile ilgili detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS tercih dönemi başlıyor.
YKS tercih dönemi başlıyor.

Üniversiteye giriş için devam eden heyecanlı süreçte sona yaklaşıldı. 2020 YKS tercih dönemine çok kısa bir süre kala üniversite adayları YKS tercih süreci ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Haziran ayında üniversite sınavına giren adayların sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM 2020 takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri 06-14 Ağustos tarihleri arasında başlayacak.

ÖSYM güncel YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı
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ÖSYM güncel YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

  • Üniversite tercihlerini yapmak için üniversite adaylarının kısıtlı bir süresi bulunuyor. Bu nedenle YKS tercihleri ne zaman bitiyor sorusunun cevabı da araştırılıyor. 6 Ağustos itibarıyla başlayacak YKS tercih tarihleri 14 Ağustos 2020’de sona erecek. Adayların bu tarihler arasında tercih işlemlerini tamamlaması bekleniyor.

ÖSYM Başkanı açıkladı: YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak
GÜNDEM
ÖSYM Başkanı açıkladı: YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı. Bu kılavuz öğrenciler için ön bilgilendirme niteliğinde.

Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmekte.

YKS TERCİH KILAVUZU

Uzmandan üniversite adaylarına tercih öncesi öneriler
GÜNDEM
Uzmandan üniversite adaylarına tercih öncesi öneriler

Polis ekipleri YKS sınavına yanlış belgeyle gelen engelli genç için seferber oldu
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Polis ekipleri YKS sınavına yanlış belgeyle gelen engelli genç için seferber oldu
Van'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için okula gelen ve bacağından engelli Abdullah Milaz'ın, yanlış sınav kağıdı getirdiği anlaşılınca okulda görevli polis ekipleri seferber oldu. Sınava girecek olan öğrencinin yanlış sınav kağıdı ile okula geldiğini anlayan polis memuru Nurhayat Üstündağ, kendi imkanlarıyla öğrenciyi en yakın karakola götürerek yeni sınav kağıdı çıkarmasını sağladı. Polis memuru Üstündağ, sınav kağıdını çıkardıktan sonra sınava bir dakika kala öğrenciyi okula yetiştirdi.

Adana’da YKS'ye girecek 83 öğrenciyi polisler okula yetiştirdi
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Adana’da YKS'ye girecek 83 öğrenciyi polisler okula yetiştirdi
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YKS'de kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti
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YKS'de kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti
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