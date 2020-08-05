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EĞİTİM

‘Okullar erken açılıyor’ diyemeyiz: İleride daha iyi olacağının garantisi yok

‘Okullar erken  açılıyor’ diyemeyiz: İleride daha iyi olacağının garantisi yok

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulların açılış tarihi olarak belirlediği 31 Ağustos için şunları söyledi: Okullar için açılış tarihi olarak açıklanan tarih konusunda erken diyemiyoruz, çünkü geç dediğiniz bir tarihte bundan daha iyi olacağının garantisi yok. Bence en zor karar verilecek konu bu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs nedeniyle mart ayında eğitime ara verilen okulların, 31 Ağustos’ta tekrar açılacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan açıklamalara göre, okullarda sosyal mesafenin korunmasına yönelik sınıflarda yapılacak düzenlemelerin yanı sıra bir kısım öğrencinin evde online eğitim alırken, bir kısmının ise yüz yüze eğitim göreceği değerlendiriliyor.

Mehmet Ceyhan

  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye’de dahil tüm ülkelerde okulların açılmasına yönelik uygulamaların en zor karar olduğunu belirtti, son yapılan araştırmalara göre 10-19 yaş grubunun virüs bulaştırma riskinin çok daha yüksek olduğunun belirlendiğini dile getirdi.

Ceyhan, “Okullar için açılış tarihi olarak açıklanan tarih konusunda erken diyemiyoruz çünkü geç dediğiniz bir tarihte bundan daha iyi olacağının garantisi yok. Virüsün mutasyon riski var. Salgının iki seneden önce bitme ihtimali çok yüksek. Bir dönem ara verilmesi de çok zor. Çocukları evde bırakacak olan çalışan anne ve baba açısından o da zor. Üzerine çok çalışılması gereken bir konu. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, Sağlık Bakanlığından, Çalışma Bakanlığı’ndan eğitim ve tıp fakültelerinden grupların çok sıkı bir şekilde çalışıp bir arada karar vermesi gereken bir konu. Bence en zor karar verilecek konu bu” diye konuştu.

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